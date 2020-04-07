Malatya maske üretiminde lojistik merkez olacak Malatya maske üretiminde lojistik merkez olacağı belirtilip, 12 tekstil sektöründeki firmaların önderliğinde ortalama 3 milyon maske üretiminin hedeflendiği bildirildi.

Malatya maske üretiminde lojistik merkez olacağı belirtilip, 12 tekstil sektöründeki firmaların önderliğinde ortalama 3 milyon maske üretiminin hedeflendiği bildirildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, katıldığı bir televizyon programında korona virüsü ile ilgili Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları ve tedbirleri anlattı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızın video konferans ile AK Parti Belediye Başkanları ile yapmış olduğu toplantı da bizler ile bir görüşmeleri oldu. umhurbaşkanımızın görüşleri doğrultusunda 'Malatya bir tekstil kentidir' özellikle buradaki tekstil sektörünün bir birleşen ile birlikte Malatya dışında Türkiye'nin ve hatta yurt dışının ihtiyaçlarını da karşılayacak bir lojistik merkez olma noktasında bizlere talimatları oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu talimatları doğrultusunda organize sanayi de faaliyet gösteren Tekstil sektöründeki öncü firmalarımız ile Valiliğimizin Başkanlığında, İl Sağlık Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediyemiz, Üniversite Rektörümüz ve sivil toplum kuruluşlarımızın katıldığı bir platform içerisinde bir değerlendirme yapıldı. Bu değerlendirme sonucunda, 12 tekstil sektörümüzdeki firmalarımızın bir lokomotif olarak, onların önderliğinde ortalama 3 milyon maske üretimi hedeflenmektedir. Bununla ilgili bir süreç başladı. Hafta sonu itibariyle bu dediğimiz rakamlara erişebileceğimizi ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışan personellerinin daha sağlıklı hizmet verilebilmesi adına Büyükşehir Belediyesi olarak, Sanat merkezinde ve semt konaklarında da maske üretimine devam ettiklerini vurgulayan Gürkan, "Bir taraftan vatandaşlarımızın maske ile virüsün engellenmesi temin edilirken, bir taraftan sağlığımızı koruyup diğer taraftan da vatandaşlarımızda bu tedirginliğin azalması için gayret ve çabamız devam ediyor" şeklinde konuştu.

Muhtarlara dezenfekte kiti

Bu arada, Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya genelindeki muhtarlara dezenfekte kiti dağıtarak, bu zor zamanda muhtarların yanında olduğunu gösterdi.

Salgının başladığı ilk günden itibaren Malatya genelinde gerek dezenfekte çalışmaları gerekse de vatandaşlara yönelik koruyucu ve uyarıcı tedbirlerle noktasında Büyükşehir Belediyesi son olarak muhtarlara dezenfekte kiti dağıtarak çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından muhtarlara dağıtılan dezenfekte kiti içerisinde, maske, eldiven, dezenfekte jeli ve ıslak mendil yer alıyor. - MALATYA

Kaynak: İHA