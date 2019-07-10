MALATYA Kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı

Malatya'da, kuyuya düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından düştüğü kuyudan kurtarıldı.

Olay, Hacıhaliloğluçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçede gezinen kedi bilinmeyen bir nedenle 5- 6 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Çevredekilerin kedi seslerini duymasıyla kediyi bir süre kurtarmaya çalıştı. Kediyi kurtaramayan vatandaşlar daha sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen, İtfaiye ekipleri düşen kediyi 30 dakikalık çalışmayla kuyudan çıkararak kurtardı. Kedi, vatandaşlar tarafından sahiplenildi.

Kaynak: DHA