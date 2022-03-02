Malatya Kovid-19 ile mücadelede hatırlatma dozlarına yöneldi

MALATYA (AA) - Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Kovid-19'un gücünü kaybetmiş gibi görünse de halen can almaya devam ettiğini belirterek, hatırlatma dozunun önemine dikkati çekti.

Bentli, AA muhabirine, Malatya'nın haftalık 100 bin nüfusa düşen vaka sayısında 652,78'ye gerilediğini hatırlattı.

Omicron varyantının etkisini artırmasıyla kentte vaka sayılarında kısmi bir artış yaşandığını anlatan Bentli, Malatya'da vaka oranının hafta içi 600-700 hafta sonları ise 400'lere düştüğünü ifade etti.

Bentli, Malatya'da tüm hastanelerde 153 yatarak tedavi gören Kovid-19 hastasının bulunduğunu, bunlardan 57'sinin yoğun bakımda olduğunu bildirerek, şöyle devam etti:

"Yoğun bakımdaki 16 entübe hastamızın yaş ortalamaları 65'in üzerinde ancak 45 yaşında olup hiç aşısını yaptırmayan hastamız da var. Yine 4 doz aşı yaptıran ve entübe olan sadece bir hastamız var o da 92 yaşında. Yani genel olarak entübe olan hastalarımızın neredeyse tamamı aşılarını yaptırmamış 65 yaş üstü. Olanların da çoğu en son 2021'in Ağustos-Eylül aylarında 3. doz aşılarını yatırdıktan sonra 4. doz aşılarını yaptırmamış olanlar. Artık 3. doz ve hatta 4. doza odaklanmalıyız. Üçüncü doz aşı yaptıran vatandaşlarımızın da yoğun bakımda tedavi gördüğünü hatta entübe olduğunu görüyoruz. Son aşısından sonra 3 ay geçmiş veya daha uzun süre geçtikten sonra aşısını yaptırmayanların yoğun bakıma düşme ihtimali var. Bunun herkes bilmeli."

"1 milyon 300 bin doz aşı yapıldı"

Malatya'da yerli Kovid-19 aşısı Turkovac'ın da uygulanmaya başlandığını hatırlataranBentli, "Malatya'da şu ana kadar 1 milyon 300 bin doz aşı yapıldı. Son iki haftadır da TURKOVAC aşısı da yapmaya başladık. Yaklaşık 2 bin 200 doz TURKOVAC aşısı yapıldı. Bunlardan maalesef ilk doz aşı olarak TURKOVAC yaptıran 200 kadar vatandaşımız var. Bir kesim yerli aşıyı bekliyordu ama bu konuda da yeteri başvuru olmadı ancak 3. veya 4. doz olarak TURKOVAC yaptıran vatandaşlarımız mevcut." diye konuştu.

"Virüs halen can almaya devam ediyor"

Bentli, aşılama faaliyetinin aralıksız sürdüğünü anlatarak, şunları kaydetti:

"Halen tüm aile sağlık merkezlerinde, il ve ilçe müdürlüklerimiz ile bütün hastanelerimizde BioNTech ve Sinovac aşıları yapılıyor. TURKOVAC ise bu haftadan itibaren tüm kamu hastanelerinde, önümüzdeki hafta da aile salık merkezlerinde yapılmaya başlanacak. Maalesef virüs gücünü kaybetti gibi görünse de halen can almaya devam ediyor. Kaybettiğimiz hastaların neredeyse tamamı ya aşısız ya da aşısının üzerinden 3 ay geçmesine rağmen hatırlatıcı veya 4. doz aşısını yaptırmayanlar. Vatandaşlarımıza virüsten bir kişinin bile hayatını kaybetmediği günü görene kadar aşılarını mutlaka yaptırmalarını tavsiye ediyoruz."

Prof. Dr. Bentli, hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde, il ve ilçe sağlık müdürlükleri binalarında aşılama yaptıklarını, bunun yanı sıra merkez Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde de mobil ekiplerin aşılama çalışmalarına katkı verdiğini kaydetti.