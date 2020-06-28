Malatya kısıtlamanın ikinci gününde de sessizliğini korudu
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Malatya kısıtlamanın ikinci gününde de sessizliğini korudu

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilen Malatya'da da cadde ve sokaklar yasağın ikinci gününde de sessizliğini korudu.

Malatya kısıtlamanın ikinci gününde de sessizliğini korudu
28.06.2020 14:03 | Son Güncelleme: 28.06.2020 14:38

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilen Malatya'da da cadde ve sokaklar yasağın ikinci gününde de sessizliğini korudu.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ve Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, yasağın uygulandığı diğer kentlerle birlikte Malatya'da üst düzey önlemler alındı. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen kentte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentin en işlek cadde ve sokakları tamamen boşalırken, sadece çalışma zorunluluğu olanlar ile kısıtlamadan muaf olanların dışarıda olduğu görüldü.

Şehir merkezinde polisler, kısıtlama olmasından dışarı çıkanların kontrollerini sürdürdü. - MALATYA

Kaynak: İHA

Manşet

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