Malatya, Kilis, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Şanlıurfa'da bayram namazı kılındı
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Malatya, Kilis, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Şanlıurfa'da bayram namazı kılındı

Malatya, Kilis, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Şanlıurfa'da bayram namazı kılındı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya, Kilis, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bayram namazı kılındı.

Malatya, Kilis, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bayram namazı kılındı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Eyüp Sultan Camisi'nde Kovid-19 tedbirlerine uyarak namaz kılan vatandaşlar cami avlusuna sığmadı.

Caminin bitişiğindeki parkı da dolduran vatandaşlar, namazın ardından İsrail işgali altındaki Kudüs ile Mescid-i Aksa'nın kurtulması için dua etti.

Kilis

Kilis'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında ikametlerine en yakın camiye gelen vatandaşlar, bayram namazını eda etti.

Tedbirler kapsamında halk yanlarında getirdikleri seccadelerde Hacı Faruk Ömer Kayabaş Camisi'nde maske ve sosyal mesafeye uygun aralıklarla saf tutarak namaz kıldı, dua etti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar ikametlerine en yakın camilere gitti.

Kendilerine ait seccadelerle camiye gelenler, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak maskeli şekilde saf tuttu.

Namaz sonrası vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında cami içerisinde uzaktan selamlaşıp bayramlaştı.

Adıyaman

Adıyaman'da da bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar evlerine en yakın camilere giderek namazlarını kıldı.

Tedbirler kapsamında vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadelerde tarihi Ulu Cami'nde maske ve sosyal mesafeye uygun aralıklarla saf tutarak namaz kıldı, dua etti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da ise bayram namazı kılmak isteyen kişiler evlerine en yakın camilere gitti.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında kendi seccadeleriyle camiye gelenler, sosyal mesafe kuralları uygun olarak saf tutarak bayram namazını kıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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