Malatya kent merkezine mevsimin ilk karı düştü
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Malatya kent merkezine mevsimin ilk karı düştü

18.01.2021 01:59 | Son Güncelleme: 18.01.2021 02:02
Malatya kent merkezine mevsimin ilk karı düştü

Malatya kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

Malatya kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

Malatya'da gece saatlerinde etkili olan kar, kenti beyaza bürüdü. Araçların ve ağaçların üstü ile sokaklar karla kaplandı.

Bazı sitelerde vatandaşlar apartmanlarının önüne çıkıp kartopu oynadı.

Karın yağması özellikle çocukları heyecanlandırdı, bazı çocuklar sabahı beklemeden aileleri ile evlerinin önüne çıkıp koşturdu.

Bazı vatandaşlar ise karı cep telefonları ile görüntüledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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