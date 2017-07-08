Malatya Kayısısının AB'den Tescil Alması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya kayısısının Avrupa Birliği'nde (AB) coğrafi işaret olarak tescillenmesine ilişkin, "Malatya kayısısının tescil belgesiyle beraber pazarlamasını, hem dünyaya hem Avrupa'ya çok daha farklı yöntemlerle yapmamız lazım. Bununla ilgili bir eylem planını ortaya koymamız lazım." dedi.



Tüfenkci, gazetecilere yaptığı açıklamada, AB'den alınan coğrafi işaret tescilinin kent adına sevindirici olduğunu söyledi.



Türkiye'nin daha önce hazır gıda olarak "Antep baklavası/Gaziantep baklavası", tarımsal ürün olarak da "Aydın inciri" için AB'den bu tescili aldığını hatırlatan Tüfenkci, şimdi de Malatya kayısısının tescillendiğini, bu sayede kayısının özellikle Avrupa'da satılırken haksız rekabete karşı korunacağını belirtti.



Coğrafi işaret tescili ile hem Avrupalı tüketicilerin Malatya kayısısına erişiminde ürün güvenliğinin hem de haksız rekabetin önleneceğini anlatan Tüfenkci, şöyle konuştu:



"Aynı zamanda Malatya kayısısı üreticilerinin kayısısının değerinde satılmasını sağlamış olacağız. Bu coğrafi tescil alınırken sadece Malatya ili içinde değil, Baskil (Elazığ), Darende, Gürün (Sivas), Kangal'da (Sivas) yetişen kayısıların da tescil belgesi alması önemliydi. Şimdi bu Malatya kayısısının tescil belgesiyle beraber pazarlamasını hem dünyaya hem Avrupa'ya çok daha farklı yöntemlerle yeni pazarlar girerek yapmamız lazım. Bununla ilgili bir eylem planını ortaya koymamız lazım. Bunu da Malatya'nın birleşenleriyle, aktörleriyle birlikte yapmamız lazım. Yeni bir pazarlama stratejisi uygulamamız lazım. İhracatçılarımızla bir toplantı yapıp, coğrafi işaret tescilinin ne anlama geldiğini anlatmamız lazım. Ondan sonra da ülke tanıtımını, aynı zamanda Avrupa ve dünya tanıtımını yapıp kayısıyı hak ettiği yere getirmemiz lazım."



Kentte gelecek aylarda kayısı için yapılacak lisanslı depoların temelinin atılacağını anımsatan Bakan Tüfenkci, bu depolarla birlikte ürünün değerinin daha da artacağını kaydetti.



"Tescil, Malatya için zenginlik demek"



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da tescil belgesini gelecek hafta Ankara'da teslim alacaklarını söyledi.



Hisarcıklıoğlu, "Bu aslında markanın tescillenmesi demek. Bugün kayısı 1 liraysa yarın 2 lira demek. Bu aslında Malatya'ya zenginlik olarak gelecek. Ben bundan dolayı Malatya Ticaret ve Sanayi Odamızı ve kanaat önderlerini kutluyorum." dedi.