Malatya Kayısısına AB Tescili

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya kayısının Avrupa Birliği (AB) tarafından coğrafi işaret tescili almasına ilişkin, "Malatya kayısısı Avrupa pazarında marketlerde ve raflarda AB resmi coğrafi işaret amblemi ile satışa sunulacak." ifadelerini kullandı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Malatya kayısısının, 3 yıldır beklenilen coğrafi işaret tescilini AB'den aldığı ve Aydın incirinden sonra AB tarafından tescillenen ikinci ürün olduğu hatırlatıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Tüfenkci, söz konusu coğrafi işaret tescilinin iki açıdan önemi olduğuna dikkati çekerek, tescilin birinci işlevinin koruma ikincisinin ise tanıtma ve pazarlama olduğunu bildirdi.



Tüfenkci, kayısının tescillenmesinin Malatya adına sevindirici bir gelişme olduğunu aktararak, "Tescilin ardından Malatya kayısısı Avrupa pazarında marketlerde ve raflarda AB resmi coğrafi işaret amblemi ile satışa sunulacak." bilgisini verdi.



Söz konusu tescille Avrupa sınırları içerisinde ihlallere ve "Malatya kayısısı" adının hatalı, haksız kullanımlarına karşı koruma sağlanacağına dikkati çeken Tüfenkci, şunları kaydetti:



"Bilindiği üzere Malatya nüfusunun büyük oranda geçim kaynağı kayısıya dayanıyor. Bunun yanında 2016 yılı kuru kayısı ihracatına baktığımızda 290 milyon 672 bin 143 dolarlık ihracat rakamı ile 79 bin 171 ton kayısı ihraç edildiğini görüyoruz. Bunun yüzde 90'nını Malatya kayısısı karşılıyor. İhraç edilen ülkelerin başında ise ABD ile Avrupa geliyor. Şimdi kaysımıza sahip çıkıp, değer kazandırmak bizlerin elinde. Bu tescil ile koruma kalkanı sağlayıp, kayısımızın pazar alanını genişletmiş olacağız."



Tüfenkci, kayısının yeni pazarlara erişmesi için de bir çalışma başlatacaklarının altını çizerek, kayısıya değer kazandırmak bazı adımlar attıklarını, lisanslı depolar kurulmasının bunların başında geldiğini bildirdi.



Önümüzdeki aylarda kurulacak bu depolarla, kayısı üreticisinin ürününü sağlıklı bir şekilde muhafaza edeceğini belirten Tüfenkci, üreticilere verilecek elektronik ürün senetleriyle de kayısının borsada işlem göreceğini kaydetti.



Tüfenkci, bu süreçte yerel aktörlere de büyük görev düştüğünü ifade ederek, Malatya'da bir üretici birliğinin oluşturulması gerektiğini vurguladı.



Söz konusu tescil belgesinde Malatya kayısısı için Malatya ili ve ilçeleri, Elazığ'ın Baskil, Sivas'ın Gürün, Adıyaman'ın Gölbaşı, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçeleri coğrafi sınır olarak belirlendi.



Tescil belgesinde, ürünün hem yaş hem de kuru meyve özelliklerine yer verilirken, Malatya kayısısı çeşidi de Hacıhaliloğlu, Hasanbey, Kabaaşı, Soğancı, Çataloğlu ve Çöloğlu olarak belirlendi.