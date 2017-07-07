Malatya Kayısısına AB'den Vize

Malatya kayısısına Avrupa Birliği'nden Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verildi.

Malatya Kayısısına AB'den Vize

Malatya kayısısına Avrupa Birliği'nden Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verildi.

Kaynak: Dunya.com