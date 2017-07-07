Malatya Kayısısına AB'den Tescil

MALATYA'da 3 yıldır beklediği Coğrafi İşaret Tescili'ni Avrupa Birliği'nden aldı. Malatya kayısısı, Aydın incirinden sonra AB'den tescillenen ikinci ürün oldu.



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yaptığı yazılı açıklamada kayısının tescillenmesinin Malatya adına sevindirici olduğunu belirterek, "Böylece Malatya kayısısı Avrupa pazarında marketlerde ve raflarda AB resmi coğrafi işaret amblemi ile satışa sunulacak" dedi.



Söz konusu tescil belgesinde Malatya Kayısısı için Malatya ili ve ilçeleri, Baskil (Elazığ), Gürün (Sivas), Gölbaşı (Adıyaman), Elbistan (Kahramanmaraş) coğrafi sınır olarak belirlendi. Tescil belgesinde, ürünün hem yaş meyve hem de kuru meyve özelliklerine yer verildi, Malatya kayısısı çeşidi olarak da Hacıhaliloğlu, Hasanbey, Kabaaşı, Soğancı, Çataloğlu ve Çöloğlu belirtildi.



Ürünün özellikleri ise, "Kurutma olgunluğunda hasat edilerek kükürtlenmiş ve kurutulmuş, homojen sarı renkte, kuru kayısıya özgü tat ve kokuyu taşır. Natürel kuru kayısı ise hasat edildikten sonra kükürtleme işlemine tabi tutulmadan kurutulan açık veya koyu kahverenginde olup kayısıya özgü tat ve kokuyu taşır" şeklinde yer aldı.



Malatya'da kayısı hasadı yapan üreticiler ürünlerinin AB'den tescillenmesine sevindi.



- Malatya