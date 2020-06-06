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Malatya kayısısı tezgahlara geldi

Dünya kayısı başkenti olarak anılan Malatya'da taze sofralık kayısının bu yılın ilk mahsulleri tezgahlarda yerini almaya başladı.

Malatya kayısısı tezgahlara geldi
06.06.2020 09:10 | Son Güncelleme: 06.06.2020 09:13

Dünya kayısı başkenti olarak anılan Malatya'da taze sofralık kayısının bu yılın ilk mahsulleri tezgahlarda yerini almaya başladı.

Dünya kayısı başkenti olarak bilinen Malatya'da kayısılar olgunlaştı. Hasat zamanı yaklaşan sarı meyve dallardan özenle koparılarak tezgahlara getirildi. Malatya sebze Meyve pazarında perakende kilosu ise 6-10 TL arasında satılan kayısılar kentte yoğun olarak tüketildiği gibi bu tattan mahrum kalmak istemeyenlere de hediyelik olarak gönderiliyor.

Malatya Sebzeciler Odası Başkanı Yasin Yıldız, "Malatya'nın taze sofralık Kayısı tezgahlara geldi. Elazığ'ın Baskil ilçesi ile Malatya'nın kale ilçesinden kıyı bölgelerinden geliyor kayısı. İlk çıkan Kayısılar aşısız hudayı dediğimiz Kayısıları satmaya başladık" dedi.

Kayısı fiyatlarının bu sezon yüksek olacağını tahmin ettiklerini belirten Başkan Yıldız, "Ürün az kalite iyi masraflar fazla. Bu sene taze sofralık kayısı fiyatlar 8 TL'nin altına düşmeyecek diye düşünüyorum. Malatyalı vatandaşlarımız tarafından taze kayısılar ilgi görüyor. İl dışına hediyelik olarak gönderenler de var. Kargo şirketleri bu dönemde indirim yapıyor. Önümüzdeki günlerde daha da yoğunluk bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sofralık taze Kayısının hasat zamanı olduğunu, dallardan koparılarak tezgahlara getirildiğini söyleyen kayısı satıcısı Ahmet Erbaş da, "Malatya'nın kültürü olan kayısıya her sene olduğu gibi bu senede yoğun ilgi var şu an. Malatya ilimizin Kale İlçesinde kayısılarımız tezgahlara indi. Satışların iyi geçmesini temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kona virüs nedeniyle kayısı bahçesi sahiplerinin bahçelerinde çalışacak işçi bulma sıkıntısı yaşadığını söyleyen erbaş, "Virüsten dolayı vatandaşlar fazla pazara gelmiyorlar, ama önümüzdeki günlerde sıkıntının gideceğini tahmin ediyorum. Bu sene kayısı sezonu da iyi olacak diye umut ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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