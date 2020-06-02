Malatya kayısısı kalitesiyle sevindirecek Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da bu sezon yüksek kalitede ürün bekleniyor.

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da bu sezon yüksek kalitede ürün bekleniyor.

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonuna sahip olan ve "dünya kayısı başkenti" olarak nitelendirilen Malatya'da 50 bin civarında aile geçimini bu üründen sağlıyor.

Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tesciline sahip üçüncü ürünü olan Malatya kayısısı geçen yıl 110 ülkeye ihraç edildi. Bu dönemde 253 milyon 500 bin dolar karşılığı 99 bin 666 ton kuru kayısı yurt dışına satıldı.

Kentte üreticiler yeni hasat sezonuna hazırlık yaparken, bu sezon ürünün kalite ve kalibresinin yüksek olması bekleniyor.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kente üreticilerin hasat dönemine girecek olmanın sevincini yaşadığını söyledi.

Yeni hasat döneminin üreticiler açısından kazançlı olacağını bildiren Özcan, şöyle konuştu:

"Kalitesi ve kalibresi çok yüksek bir hasat dönemi yaşayacağız. Geçen yıllara göre çok daha kaliteli bir ürün görünüyor. Bu, iklimin kayısının arzu ettiği şekilde ilerlemesinden kaynaklanıyor. Doğal afetlerden zarar görmeden yaklaşık bir aylık süreyi atlatırsak çok daha iyi olacak. Şu ana kadar doludan ciddi bir zarar görmedik. Bazı bölgelerde doludan lokal hasar var ama şu ana kadar kötü bir tablo yok."

Özcan, üreticilerin kayısı ağaçlarını zamanında ilaçladıkları için meyvede çil hastalığının da oluşmadığını dile getirdi.

"İhracat pazarlarımız çok iyi"

Bu sezon iyi bir mahsulle çiftçilerin kazançlı bir hasat sezonu geçireceğini anlatan Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rakımın düşük olduğu bölgelerde haziran ayının 20-25'i gibi hasat dönemimiz başlayacak. Yaklaşık 45 günlük hasat dönemimiz olacak. Yaklaşık 10 Ağustos'a kadar da kentte kayısı hasadı devam edecek. Bu yıl üreticimizin mutlu olduğu, fiyatların üretici maliyetlerinin en az iki katı kadar yükselebildiği bir dönem yaşayacağız. İhracat pazarlarımız çok iyi. Yaklaşık 115 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Son zamanlarda Çin en önemli pazarlarımızdan biriydi, Kovid-19 salgınından sonra normal hayata döndüğünde ihracatımızda yine geçmiş yıllara paralel olarak pazar payını arttırdıkça kayısının ne kadar önemli olduğu bir daha ortaya çıkacak."

"Rafta satılan ürünler Malatya kayısısı değildir"

Özcan, bu yıl 100 bin ton kuru kayısı ihracatı hedeflendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Haziran ayının sonuna kadar raflarda, sofralarda ve marketlerde satın alınan kayısılar, üzerinde 'Malatya yazan' kayısılar asla Malatya kayısı değildir. Bizim ürün hasat dönemimiz henüz başlamadı. Rafta tüketiciyi cezbedebilmek için Malatya kayısısı adı altında satılan ürünler Malatya kayısısı değildir. Haziran ayı sonu itibarıyla kalitesi, kalibresi ve besin değerleri çok yüksek Malatya kayısılarını tezgahlarda tüketiciyle buluşturacağız. Tüketiciler sabırsızlıkla Malatya kayısısını bekliyor, üreticimiz de sabırsızlıkla hasat dönemini bekliyor. İthalatçılar ile ihracatçılarımız iş görüşmelerine başladı. Çok önemli bir yıl olacak."

Özcan, hasadın başlamasıyla yaklaşık 115 ülke ile Türkiye'deki 81'ilin dört bir yanına coğrafi tescilli Malatya kayısısını ulaştıracaklarını söyledi.

"Kaliteli ürün için emek harcadık"

Çiftçi Berkan Karakaş ise Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün gözetiminde bahçesinde iyi tarım uygulaması yürüttüğünü bildirdi.

Müdürlüğün ziraat mühendislerine danışarak kayısı bahçesinde kaliteli ürün elde etmek için çaba sarf ettiğini dile getiren Karakaş, "Ağaçlara gübre ve ilaç attım, çabasını yaptık, kaliteli ürün alabilmek için emek harcadık. İnşallah haziran sonu itibariyle hasat yapmaya başlayacağız. Kayısılarımızı tüketicilerimiz raflardan almaya başlayacak." diye konuştu.

Kaynak: AA