Malatya Kayısısı Avrupa Birliği'nden Vize Aldı
Malatya, 3 yıldır beklediği Coğrafi İşaret Tescili'ni Avrupa Birliği'nden aldı, Malatya kayısısı Aydın incirinden sonra AB'den tescillenen ikinci ürün oldu.
Malatya, 3 yıldır beklediği Coğrafi İşaret Tescili'ni Avrupa Birliği'nden aldı, Malatya kayısısı Aydın incirinden sonra AB'den tescillenen ikinci ürün oldu.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bakan Bülent Tüfenkci kayısının tescillenmesinin Malatya adına sevindirici olduğunu belirtti, "vize ile Malatya kayısısı Avrupa pazarında marketlerde ve raflarda AB resmi coğrafi işaret amblemi ile satışa sunulacak" dedi.
Coğrafi işaret tescilinin Malatya kayısısı açısından iki açıdan önemi olduğuna dikkat çeken Bakan Tüfenkci, tescilin birinci işlevinin "koruma" ikinci işlevinin "tanıtma ve pazarlama" olduğunu söyledi.
Bakan Tüfenkci, vizeyle ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:
"Tescilin ardından Malatya kayısısı Avrupa pazarında marketlerde ve raflarda AB resmi coğrafi işaret amblemi ile satışa sunulacak. Böylece Avrupa sınırları içerisinde ihlallere ve 'Malatya kayısısı' adının hatalı ve haksız kullanımlarına karşı 'koruma' sağlanacak. Avrupa sınırları içerisinde Malatya Kayısısı adıyla farklı ürünlerin satılması engellenmiş olacak. Ayrıca 'tanıtma ve pazarlama' işlevi ile Malatya kayısısının coğrafi işaret kriterlerini sağlayan yüksek kaliteli bir ürün olduğu da tescillenmiş oluyor."
Bakan Tüfenkci, Malatya Kayısısına AB coğrafi işaret tescili verilmesi için 2014 yılında AB Komisyonu'na başvuru yapan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'na teşekkür etti. Tüfenkci, ayrıca 11 Temmuz Salı günü Tarım ve Kırsal Kalkınmadan sorumlu Avrupa Birliği Komiseri Phil Hogan'ın katılımıyla Malatya kayısısı için "AB Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" töreni gerçekleştirileceğini söyledi.
2016 yılında yüzde 90'ı Malatya'dan olmak üzere 79 bin 171 ton kuru kayısı ihraç edilerek 290 milyon 672 bin 143 dolar gelir elde edildi. İhraç edilen ülkelerin başında ise ABD ile Avrupa geliyor.
Malatya Kayısısı Coğrafi İşaret Tescil Belgesi
Tescil belgesinde Malatya kayısısı için Malatya ili ve ilçeleri, Baskil (Elazığ), Gürün (Sivas), Gölbaşı (Adıyaman), Elbistan (Kahramanmaraş) coğrafi sınır olarak belirlendi. Tescil belgesinde; ürünün hem yaş meyve hem de kuru meyve özelliklerine yer verildi, Malatya kayısısı çeşidi olarak da Hacıhaliloğlu, Hasanbey, Kabaaşı, Soğancı, Çataloğlu ve Çöloğlu sayıldı.
Tescil belgesinde ürünün özellikleri de "Kurutma olgunluğunda hasat edilerek kükürtlenmiş ve kurutulmuş, homojen sarı renkte, kuru kayısıya özgü tat ve kokuyu taşır. Natürel kuru kayısı ise hasat edildikten sonra kükürtleme işlemine tabi tutulmadan kurutulan açık veya koyu kahve renginde olup kayısıya özgü tat ve kokuyu taşır." şeklinde yer aldı. - İstanbul