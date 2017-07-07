Malatya Kayısısı AB'de Tescillendi

Malatya Kayısısı AB'de Tescillendi

Malatya Kayısısı AB'de tescillendi(Tür: Yurt)

Malatya Kayısısı AB'de Tescillendi

Malatya Kayısısı AB'de tescillendi

(Tür: Yurt)