Malatya kayısıdan gelinlik giydi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Malatya kayısıdan gelinlik giydi

21.03.2021 12:53 | Son Güncelleme: 21.03.2021 13:16
Malatya kayısıdan gelinlik giydi

8 milyondan fazla kayısı ağacının bulunduğu Malatya'da ağaçların çiçek açması ile şehir adeta beyaz gelinliğini giydi.

8 milyondan fazla kayısı ağacının bulunduğu Malatya'da ağaçların çiçek açması ile şehir adeta beyaz gelinliğini giydi. Beyaza bürünen kayısı bahçeleri ortaya eşsiz bir manzara çıkarırken, çiftçiler de bu dönemde yoğun bir mesai harcıyor.

Dünya kayısı başkenti Malatya'da Mart ayı ile birlikte kayısı ağaçları çiçeklerini açmaya başladı. İlk olarak düşük rakımlı alanlarda açmaya başlayan kayısı çiçekleri Kale ve Battalgazi ilçesinde kenti beyaza bürüdü.

8 milyona yakın kayısı ağacının bulunduğu kentte çiçeklerin de açması ile üreticiler, ilaçlama yaparak ürünlerini hastalıklarda korumak için büyük çaba sarf ediyor. Kartpostallık görüntülerin yaşandığı Battalgazi ilçesinde tüm bahçeler beyaza bürünürken, çiftçiler de yeni hasat yılı için bahçelerdeki mesailerini yoğunlaştırdı.

Kayısı üreticilerinin şu sıralar tek temennisi hava sıcaklığının eksilerin altına düşmemesi. Zira zirai don tehlikesi oluştuğu takdirde, birçok üreticinin de emeği kayısı tomurcukları ile birlikte yok olabiliyor.

Öte yandan geçen sezon Toprak Mahsulleri Ofisi'nin da kayısıda müdahil alımına başlaması fiyatlarında yükselmesine neden oldu. Üreticiler bu yılda yüksek kaliteli bir sezon beklediklerini ifade ederek kayısının daha da değerlenmesini umut ediyor.

Çiftçiler çiçeklenme döneminde zirai ilaçlama mesaisini sürdürürken, doğaseverler de şu sıralar kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı kayısı bahçelerinde bol bol fotoğraf çektiriyor. - MALATYA

Malatya kayısıdan gelinlik giydi
Malatya kayısıdan gelinlik giydi
Malatya kayısıdan gelinlik giydi
Malatya kayısıdan gelinlik giydi
Malatya kayısıdan gelinlik giydi
Malatya kayısıdan gelinlik giydi
Malatya kayısıdan gelinlik giydi
Malatya kayısıdan gelinlik giydi
Malatya kayısıdan gelinlik giydi
Malatya kayısıdan gelinlik giydi
Malatya kayısıdan gelinlik giydi
Malatya kayısıdan gelinlik giydi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Kemal Sunal Rasim Öztekin Aras Bulut İynemli
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Gökhan Gönül Özcan Bizati Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Naci Ağbal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya kayısıdan gelinlik giydi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 13:28:15. #1.14#
title