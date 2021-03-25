Kayısı için "kurul" oluşturuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayısı için "kurul" oluşturuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kayısı için 'kurul' oluşturuldu

Kayısı'nın üretiminden pazarlanmasına kadar olan sorunları gidermek ve istişareler için 'Malatya Kayısı Kurulu' oluşturuldu.

Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Kayısı'nın üretiminden pazarlanmasına kadar olan sorunları gidermek ve istişareler için 'Malatya Kayısı Kurulu' oluşturuldu.

Malatya'nın en önemli geçim kaynağı olan kayısının bilimsel temeller ile akademik çalışmalar yapılarak üretimin ve pazarlamasının geliştirilmesi, kayısı üretimi, pazarlaması ve ilgili paydaşların koordinasyonunu sağlamak amacıyla kurulan 'Malatya Kayısı Kurulu', Tarım Orman İl Müdürü Tahir Macit, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kazım Gündüz, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Murat Asma, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan, TKDK Koordinatörü Murat Tunç, Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz'dan oluşuyor. 'Malatya Kayısı Kurulu', Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret ederek kurulun çalışmaları hakkında bilgiler verdiler. Dünya kuru kayısı üretiminin yaklaşık yüzde 70'inin Malatya'da yetiştirilmesinden dolayı önemli bir ekonomik değer ifade ettiğini belirten kurul üyeleri, amaçlarının ve kuruluş hedeflerinin, Kayısıdaki yeni teknolojik gelişmeleri takip edip kamuoyuyla paylaşmak, Dünyadaki kayısı yetiştiriciliği, pazarlaması ve tüketim alışkanlığı ile ilgili konuları takip ederek kayısı paydaşlarını bilgilendirmek,

Malatya'daki kayısı paydaşlarıyla koordinasyon ve işbirliğini sağlamak olduğunu Vali Baruş'a aktardılar.

Vali Aydın Baruş ise Malatya Kayısı Kurulu'nun kurulup faaliyete geçmesini sevinçle karşıladığını ifade ederek, kurulun aktif faaliyetleri neticesinde önemli kazanımlar elde edileceğini söyledi. Malatya Turgut Özal Üniversitesinin de dahili ile kayısı ile ilgili bilimsel çalışmaların hız kazanacağını ve böylelikle kamuoyunun eksiksiz, bilimsel ve doğru bilgiye ulaşacağını belirten Vali Baruş, ayrıca Malatya'da Kayısı yetiştiriciliğine uygun olmayan alanlara uygun olan tarımsal ürünlerin belirlenerek teşvik edilmesiyle bu alanların ekonomiye kazandırılarak hem Malatya ekonomisine hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Jülide Sarıeroğlu
Magazin Guy Ritchie Merve Dizdar Şeyma Subaşı Cemal Can Canseven
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayısı için "kurul" oluşturuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 17:14:39. #1.14#
title