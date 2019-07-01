Malatya Kayısı Festivali'ne doğru

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince 23'üncüsü 17-21 Temmuz'da düzenlenecek Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali'nin tanıtım toplantısı gerçekleşti.

Vali Aydın Baruş, bir oteldeki toplantıda yaptığı konuşmada, festivalin kent için güzellikler getirmesini temenni etti.

Kentte son 40 yılda kayısı üretiminin çok ciddi oranlarda arttığını dile getiren Baruş, Malatya'nın kuru kayısı ticaretinde dünyanın yegane üretim merkezi olduğu anlattı.

Baruş, kayısının yaşam kültürünün de önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kayısı festivali de Malatya'nın tanıtımı, insanının kültür değerlerinin Türkiye ve dünyaya duyurulması ve aslında Malatya isminin ne anlama geldiğini ifade etme manasında çok önemli bir olaydır. En son 2013 yılında gerçekleştirilen festivalin bugüne kadar gerçekleştirilememesi aslında önemli bir eksikliktir. Biz bunun farkında olarak Büyükşehir Belediyemi ile yaptığı değerlendirmeler sonrasında vatandaşlarımıza umut verme açısından ve bu festivalin gerçekleştirilebileceğini gösterme anlamında bir hazırlık içerisine girildi. Bu yönde de önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Amacımız, sadece Malatya'nın kayısısını değil aynı zamanda kültürel değerlerini de tanıtmaktır."

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise kent kayısısının Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tesciline sahip olduğunu hatırlattı.

Coğrafi işarete rağmen ürünün hak ettiği noktada olmadığına dikkati çeken Gürkan, düzenleyecekleri festivalin hem şenlik havasında geçeceğini hem de ürünün tanıtımına daha da değer katacaklarını söyledi.

Festivalin yapıldığı yıllarda şehre bir hareket geldiğini anlatan Gürkan, "Biz bu dönem yetiştiremedik ama önümüzdeki dönem şenliklerin bir aile bütünlüğü içerisinde değerlendirilmesi lazım. Biz bunu Malatya adına yapıyorsak ve coğrafi işaret bazında değerlendirdiğimizde Elazığ'ın Baskil ilçesini, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesini ve Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesini de bu coğrafi bölge içerisinde değerlendirme sorumluluğumuz var." diye konuştu

Kaynak: AA