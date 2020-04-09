MALATYA Kavga ihbarına giden emniyet müdürü ve polislere tatlı sürprizi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› MALATYA Kavga ihbarına giden emniyet müdürü ve polislere tatlı sürprizi - Haberler
Malatya, Polis, kavga, Güncel

MALATYA Kavga ihbarına giden emniyet müdürü ve polislere tatlı sürprizi

Kavga ihbarına giden emniyet müdürü ve polislere tatlı sürpriziMalatya'da, mahallede silahlı kavga çıktığı yönündeki ihbar üzerine verilen adrese giden polisler, tatlıyla karşılandı.

09.04.2020 11:19 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:23

Kavga ihbarına giden emniyet müdürü ve polislere tatlı sürprizi

Malatya'da, mahallede silahlı kavga çıktığı yönündeki ihbar üzerine verilen adrese giden polisler, tatlıyla karşılandı. Telsizden geçen anonsu duyan İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren de silahlı kavganın büyük olduğu düşüncesiyle gittiği olay yerinde tatlı sürprizini görünce şaşırdı.

Tecde Mahallesi'nde bulunan bir künefeci, Polis Haftası'nı kutlamak için ilginç bir yönteme başvurdu. Bölgede hazırlık yapan esnaf, 155 polis hattını arayarak silahlı kavga ihbarında bulundu. İhbarın ardından polis ekipleri, ihbardaki adrese hareket etti. Telsiz anonsunu duyan İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren de kavganın büyük olduğu düşüncesiyle olay yerine geldi. Bu sırada siren seslerini duyup balkonlarına çıkan çevredeki vatandaşlar, meraklı gözlerle polis ekiplerine bakarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. İş yerinden de ellerinde yanan meşalelerle çıkanlar, polislere Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yıl dönümünü kutlama amacıyla ihbarda bulunduklarını söyleyip, sosyal mesafe kuralına uyarak beraber tatlı yedi. Balkonlarına çıkan vatandaşlar da durumu anlayarak polisleri alkışladı. Polisler, yıl dönümlerini farklı şekilde kutlayanlara teşekkür etti.

'ANONS GELİNCE 'NE OLUYOR' DİYE GELDİM'

Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, telsizden anonsu duyunca olay yerine geldiğini belirterek, "Duygulandım açıkçası. Anons edildiğinde bende yakında olduğum için, ne olduğunu öğrenmek için kendim intikal ettim. Malatya halkına duyarlılığı için çok teşekkür ediyoruz. Biz onlar için ayaktayız. 175 yıldır onlara hizmet ediyoruz ve inşallah nice yıllar hizmet etmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan evde kalmalarını, kurallara uymalarını ve onların sağlığı için bu kuralların olduğunu hatırlatmak istiyorum" dedi.

MALATYA Kavga ihbarına giden emniyet müdürü ve polislere tatlı sürprizi

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

MALATYA Kavga ihbarına giden emniyet müdürü ve polislere tatlı sürprizi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Sosyal medya fenomeninden karantinada bikini şov! Beğeni rekoru kırdı
Sosyal medya fenomeninden karantinada bikini şov! Beğeni rekoru kırdı
ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi
ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi
Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım: 23 Nisan için sözleştik
Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım: 23 Nisan için sözleştik
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Abdulhamit Gül Abdülhamit Gül Mustafa Destici Alparslan Türkeş
Magazin Müge Anlı Simge Sağın Esra Balamir Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Lionel Messi Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Polis Avrupa İspanya
Şu an buradasınız: MALATYA Kavga ihbarına giden emniyet müdürü ve polislere tatlı sürprizi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 12:09:56. #1.14#
title