MALATYA Karantina misafirlerinden yurt koridorlarında etkinlikler
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MALATYA Karantina misafirlerinden yurt koridorlarında etkinlikler

Karantina misafirlerinden yurt koridorlarında etkinliklerSUUDİ Arabistan'dan koronavirüs tedbirleri kapsamında tahliye edilerek, getirildikleri Malatya'da karantinaya alınan 170 Türk vatandaşı, yerleştirildikleri yurdun koridorlarında çeşitli etkinlikler yaparak, zaman geçiriyor.

17.05.2020 21:14 | Son Güncelleme: 17.05.2020 21:17

Karantina misafirlerinden yurt koridorlarında etkinlikler

SUUDİ Arabistan'dan koronavirüs tedbirleri kapsamında tahliye edilerek, getirildikleri Malatya'da karantinaya alınan 170 Türk vatandaşı, yerleştirildikleri yurdun koridorlarında çeşitli etkinlikler yaparak, zaman geçiriyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 Mayıs'ta Suudi Arabistan'dan getirilip, Malatya'da Battalgazi Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 170 Türk vatandaşının bütün ihtiyaçları karşılanırken, zamanlarını geçirmeleri için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen çeşitli hediyeler veriliyor. Karantina kapsamında yurtlarda kalanlar zaman zaman kendi aralarında farklı aktiviteler de düzenliyor. Koridorlarda sosyal mesafe kuralına uyarak, şarkılar söyleyenler, 3 metre aralıklarla birbiriyle sohbet ediyor.

'YURTLARIMIZDA POZİTİF VAKA TESPİT EDİLMEDİ'

Gençlik Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, yurtların bahçesine karantinaya alınanlar adına fidan diktiklerini söyledi. Yurtlarda kalanların tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarını ve şu ana kadar karantinada kalanların hiçbirinde pozitif vakaya rastlanmadığını anlatan Kayhan, şöyle konuştu:

"Koronavirüs salgını başladığından bu yana ülkemizde de bazı tedbirler alınmıştı. Bu tedbirlerin başında Gençlik Spor Bakanı'mızın özellikle yurtların hazır hale getirilmesi noktasında yurt dışından getirilecek olan vatandaşlarımızın getirilmesi ile ilgili hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Şu ana kadar yurtlarımıza; Suudi Arabistan, Cezayir, Mısır, Azerbaycan ve Katar'dan misafirlerimiz geldi. 14 gün boyunca burada karantinaya aldık. Süreci dolan misafirlerimizi gönderdik. Halen kalanlara da 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veriyoruz. Bugüne kadar hamdolsun hiçbir vatandaşımızda pozitif vaka tespit edilmedi. Karantina süreçleri sağlıklı bir şekilde devam etti."

Kayhan, karantina sürecinde vatandaşlara kitap ve çocuklara oyuncak hediye edildiğini de sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yurt dışından Malatya'ya getirilen Türk vatandaşları da ülkelerinde oldukları için çok mutlu olduklarını belirtti.

MALATYA Karantina misafirlerinden yurt koridorlarında etkinlikler

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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