Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis'te koronavirüs önlemleri sürüyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis'te koronavirüs önlemleri sürüyor - Haberler
Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Güncel

Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis'te koronavirüs önlemleri sürüyor

Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis'te koronavirüs tedbirleri sürüyor.

12.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:36
Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis'te koronavirüs önlemleri sürüyor

Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis'te koronavirüs tedbirleri sürüyor.

Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Aydın Baruş başkanlığında toplanarak bazı konuları karara bağladı.

Buna göre, kent merkezindeki caddelere çıkan tüm sokaklar 13 Nisan 2020 saat 07.00'den itibaren ikinci bir karara kadar araç trafiğine kapatılacak.

Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesinde bulunan Kasaplar, Balıkçılar, Sebzeciler ve Tavukçular Pazarında hijyen koşullarının tüm önlemlere rağmen sağlanmaması nedeniyle hastalığın bulaşmasına neden olabileceği değerlendirildiğinden söz konusu yerler 15 Nisan 2020 tarihi saat 07.00'den itibaren ikinci bir karara kadar kapatılacak.

İl genelinde bütün fırınların hijyen ve diğer sağlık koşulları açısından denetlenmesine karar verildi.

Öte yandan, Türk Kızılayı Yeşilyurt Şubesi ekipleri, Yeşilyurt Kaymakamlığı öncülüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu kapsamında yaşlı, engelli ve diğer ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda paketi, konserve kavurma ve hijyen malzemeleri dağıttı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları çalışmalarına devam ediyor.

Gruplar, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde olan vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını karşıladı.

Polis ekipleri de drone ile sokağa çıkma yasağı denetimini gerçekleştirdi. İstisnai durumlar dışında sokağa çıkma yasağına uymayan kişilere para cezası kesildi.

Öte yandan, Onikişubat ilçesi Akçakoyunlu Mahallesinde, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına katılan Muhtar Atilla Kebapçı,16 yaşını kutlayan Emine Derya Okumuş'un evine pasta getirerek doğum gününü kutladı.

Kilis

Kilis'te Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte faaliyet gösteren bir inşaat firması ve bulgur fabrikası, Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Kilis Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağışta bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Valiliğimiz ve Belediyemiz koordinasyonunda Vefa Sosyal Destek Grubunca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılacak ayni bağış kampanyamıza 5 ton bulgur bağışlayan ve 500 gıda kolisi bağışlayan iki vatandaşa ve kar ile ailelerine teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağında vatandaşların sıkıntı yaşamaması için talepleri doğrultusunda halkın ekmek ve ilaç gibi temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

Belediye ekipleri, vatandaşların maske ihtiyacını karşılamak için de bünyesindeki 10 Kadın Destek Merkezinde günlük 60 bin antibakteriyel 3 katlı maske üretimini sürdürüyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ise sokağa çıkma yasağı nedeniyle aç ve susuz kalan köpeğin imdadına polisler yetişti.

Hasan Çelebi Mahallesindeki kullanılmayan binada köpeğin iki gündür aç ve susuz kaldığını gören çevre sakinlerinin bildirmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekiplerin binadan çıkarıp uygulama noktasına getirdiği köpeğe su ve ekmek verildi.

Köpek, daha sonra Siverek Belediyesi ekiplerince hayvan barınağına götürüldü.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, yazılı açıklamasında, iki gün süren sokağa çıkma yasağına riayet eden ilçe halkına teşekkür etti.

Gaziantep

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine kent genelinde başlatılan uygulamalar devam ediyor.

Ekipler, sokağa çıkma yasağının uygulandığı ilk 24 saat içerisinde bin 240 kişiye kuralı ihlal yapmaktan idari işlem uyguladı.

Kentteki Vefa Sosyal Destek Grubu da vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur Haberler
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
'Ekmek kavgası' diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti
İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti
Dünyaca ünlü Türk doktor Derya Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Dünyaca ünlü Türk doktor Derya Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek
Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek
Avcılar'da ortaokul öğretmeni, evinde intihar etmiş halde bulundu
Avcılar'da ortaokul öğretmeni, evinde intihar etmiş halde bulundu
Tekirdağ'da hırsızlar, köpekleri kemikle besleyip 20 koyunu çaldılar
Tekirdağ'da hırsızlar, köpekleri kemikle besleyip 20 koyunu çaldılar
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım
Sokakta oynarken polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve saklandı
Sokakta oynarken polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve saklandı
Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'dan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi
Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'dan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
Bülent Yıldırım'dan derbi itirafı: Verdiğim taç kararından vicdanen müsterihim, daha iyi olan takım kazandı
Bülent Yıldırım'dan derbi itirafı: Verdiğim taç kararından vicdanen müsterihim, daha iyi olan takım kazandı
Sumudica'dan koronavirüs sözleri: Bana Çinliler Aralık ayında bulaştırdı
Sumudica'dan koronavirüs sözleri: Bana Çinliler Aralık ayında bulaştırdı
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber: Basit bir grip olduğunu düşündüm
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber: Basit bir grip olduğunu düşündüm
Yunan basınından Türkiye'ye akılalmaz suçlama: Koronavirüslü göçmenleri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor
Yunan basınından Türkiye'ye akılalmaz suçlama: Koronavirüslü göçmenleri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni dönem başlıyor
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni dönem başlıyor
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Türkiye, IMF ile anlaştı' iddialarına canlı yayında yanıt verdi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, IMF ile anlaştı" iddialarına canlı yayında yanıt...
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri kabul ettim
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri kabul ettim
Galatasaray'ın yıldızı Mariano, ayrılmak istiyor
Galatasaray'ın yıldızı Mariano, ayrılmak istiyor
Türkiye, yeni güne 3 farklı bölgedeki depremlerle başladı
Türkiye, yeni güne 3 farklı bölgedeki depremlerle başladı
Hong Konglu bilim insanları: Temmuz'a kadar kontrol altına alınması imkansız
Hong Konglu bilim insanları: Temmuz'a kadar kontrol altına alınması imkansız
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu
Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi
Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti
Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini söyledi
Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini...
Kızı ve damadıyla kavga eden 86 yaşındaki kadın, Uşak'tan Manisa'ya kadar yürüdü
Kızı ve damadıyla kavga eden 86 yaşındaki kadın, Uşak'tan Manisa'ya kadar yürüdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Lütfü Türkkan İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Emrah Sezen Aksu Demet Akalın Ekrem İmamoğlu
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Emre Belözoğlu Radamel Falcao Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Nisan İngiltere Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis'te koronavirüs önlemleri sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2020 18:06:43. #1.15#
title