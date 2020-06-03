MALATYA Kaçak balık avlayan 63 kişiye, 73 bin lira ceza
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MALATYA Kaçak balık avlayan 63 kişiye, 73 bin lira ceza

Kaçak balık avlayan 63 kişiye, 73 bin lira cezaMALATYA'da, kaçak balık avlayan 63 kişiye, toplam 73 bin 500 lira ceza verildi.

03.06.2020 12:12 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:18

Kaçak balık avlayan 63 kişiye, 73 bin lira ceza

MALATYA'da, kaçak balık avlayan 63 kişiye, toplam 73 bin 500 lira ceza verildi.

Kentteki baraj göllerinde yasak olmasına rağmen serpme ağ, yaba ve dirgen ile balık avlayan 63 kişi, jandarma ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. 63 kişiye, toplam 73 bin 500 lira para cezası verildi. Avlanan balıklara da el konuldu.

MALATYA Kaçak balık avlayan 63 kişiye, 73 bin lira ceza

Kaynak: DHA

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