Malatya itfaiyesi su altı arama kurtarma ekibi dalış eğitimi yaptı - Haberler

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Malatya itfaiyesi su altı arama kurtarma ekibi dalış eğitimi yaptı

AA, Okan Coşkun - Güncel
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Malatya itfaiyesi su altı arama kurtarma ekibi dalış eğitimi yaptı

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren su altı arama kurtarma birimi dalış eğitimi yaptı.

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren su altı arama kurtarma birimi dalış eğitimi yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, su altı arama kurtarma ekibi, kadrosunu daha da güçlendirerek çalışmalarını sürdürüyor. Ekip, belirli dönemlerde personellerin eğitimlerini yoğun şekilde sürdürmesiyle birlikte yeni katılan personellerin de eğitimleri titizlikle yapılıyor.

Her türlü şartları göz önünde bulundurarak eğitim alan ekip, Sivas'ın Gürün ilçesindeki Gökpınar gölünde dalış eğitimi yaptı.

İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, Türkiye'de belediyeler arasındaki en eski su altı arama kurtarma ekibine sahip olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Sadece Malatya'da değil birçok barajda, gölde ve gölette arama kurtarma faaliyetlerine katılan tecrübeli bir ekibimiz var. Ekibimiz şahsım dahil 6 kişiden oluşuyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ın talimatlarıyla ekip sayımızı güçlendirdik. İki genç arkadaşımızı daha ekibimize dahil ettik. Arkadaşlarımızın Malatya'da havuz eğitimlerini tamamladıktan sonra komşu ilimiz olan Sivas'ın Gürün ilçesinin Gökpınar gölünde dalış eğitimleri yapıldı ve tamamlandı."

AA / Okan Coşkun - Güncel

Arama Kurtarma, İtfaiye, Malatya, su, Güncel, Haberler

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