Malatya İtfaiye Merkezinin yüzde 70'i tamamlandı

02.01.2020 14:39 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:44

Malatya İtfaiye Merkezinde çalışmalar yüzde 70 oranında tamamlandı.



Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan yeni İtfaiye Merkezinde, ince işçilik çalışmaları da yoğun bir şekilde sürdürülüyor.



Alparslan Türkeş Bulvarı girişinde 11 bin 712 metrekare alan üzerine inşa edilen İtfaiye Merkezi bodrum, zemin ve birinci kat olmak üzere üç kattan oluşuyor. Tamamlandığı zaman itfaiye personellerinin de bütün ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir kapasitede olacak olan İtfaiye Merkezinde, 8 peronluk garajın yanında, Sivil Savunma ve Afet Koordinasyon Merkezi, sauna, spor salonu, yatakhane, yemekhane, malzeme odası, personellerin ihtiyaçlarının karşılanacağı odalar ve idari birimlerin yer alacağı bir yapıya kavuşacak.



Başkan Gürkan: Yeni İtfaiye Merkezi kısa sürede hizmete açılacak



Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan İtfaiye Merkezi ile ilgili kısa bir bilgi vererek, "Malatya itfaiyesi ve Malatya'nın ihtiyaç duyduğu bir merkezi en kısa süre içerisinde hizmete hazır hale getireceğiz. Çalışmalar büyük oranda tamamlandı. İtfaiye Merkezimizde çevre düzenleme çalışmaları ile ince işçilik gerektiren çalışmalar yapılmakta. Bu çalışmaların da tamamlanması ile birlikte merkezimizin açılışını yapacağız." ifadelerini kullandı.



Gürkan, itfaiye teşkilatının kutsal bir görev ifa ettiğine dikkat çekerek, "Olası yangınlarda kendi hayatlarını hiçe sayarak vatandaşın hayatını kurtaran personellerimizin çalışma ortamlarını daha nezih ve modern bir yapıya kavuşturuyoruz" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA