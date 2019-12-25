Malatya ismet inönü, memleketinde anıldı
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Malatya ismet inönü, memleketinde anıldı

İsmet İnönü, memleketinde anıldıTürkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ölümünün 46'ncı yılında, memleketi Malatya'da düzenlenen resmi törenle anıldı.

25.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:45

, memleketinde anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci İsmet İnönü ölümünün 46'ncı yılında, memleketi 'da düzenlenen resmi törenle anıldı.

Anma törenine Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2'nci Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Salim Afgün, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Valilik önünde bulunan İsmet İnönü heykelinin önüne çelenk bırakılan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Malatya ismet inönü, memleketinde anıldı
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