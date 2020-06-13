Malatya İnönü Üniversitesinde laboratuvarda patlama meydana geldi
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Malatya İnönü Üniversitesinde laboratuvarda patlama meydana geldi

Malatya İnönü Üniversitesinde laboratuvarda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın kontrol altına alındı.

Malatya İnönü Üniversitesinde laboratuvarda patlama meydana geldi
13.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 13.06.2020 12:20

Malatya İnönü Üniversitesinde laboratuvarda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın kontrol altına alındı.

Üniversitenin merkez kampüsünde bulunan Merkez Laboratuvarda sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlama yangına neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin2 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, patlamaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, olay sırasında laboratuvarda kimsenin bulunmadığını, herhangi bir yaralanmanın olmadığını belirtti.

Yangının tamamen kontrol altına alındığını hatırlatan Kızılay, "Patlamanın nedenini araştırıyoruz. Olay sonrası itfaiye ekipleri hemen olaya müdahale etti ve kontrol altına almayı başardık. Bende hemen patlamanın olduğu yere geldim ve burada incelemeyi başlattım. Çok şükür herhangi bir arkadaşımız yaralanmadı. Bir miktar maddi hasarımız var." dedi.

Kaynak: AA

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