Malatya ilk çeyrekte kuru kayısıdan 100 milyon dolarlık ihracat geliri elde etti
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Malatya ilk çeyrekte kuru kayısıdan 100 milyon dolarlık ihracat geliri elde etti

Malatya ilk çeyrekte kuru kayısıdan 100 milyon dolarlık ihracat geliri elde etti
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da bu yılın 4 aylık döneminde kuru kayısı ihracatından 100 milyon dolar gelir elde edildi.

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da bu yılın 4 aylık döneminde kuru kayısı ihracatından 100 milyon dolar gelir elde edildi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, gazetecilere, nisan ayı ihracat rakamlarının kent ve ülke ekonomisinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Geçen yılın nisan ayına göre bu yıl değerde artış sağladıklarını aktaran Özcan, "Geçen yıl nisan ayında 7 bin ton kuru kayısı ihracatı yaparak 18 milyon dolar gelir elde etmiştik. Bu yıl nisan ayında 7 bin 138 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 24 milyon 401 bin dolar hem ülke hem de kent ekonomisine girdi sağladık. Mayıs ve haziran aylarında ihracat rakamlarının artarak devam edeceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Özcan, yılın ilk çeyreğindeki rakamlara bakıldığından da iyi bir tablonun ortaya çıktığını anlatarak, "Bu yılın ilk 4 ayında toplamda 29 bin ton ihracat gerçekleştirerek, 100 milyon dolar gelir elde ettik. Geçen yılın ilk 4 ayıyla karşılaştırdığımızda 13 milyon dolar daha fazla gelir sağladık." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'ya ve kayısı üreticilerine verdiği desteği anımsatan Özcan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın Malatya'ya verdiği ehemmiyetle yatırımlar gerçekleşti. Bir taraftan kuru kayısı lisanslı depo hayata geçirildi bir taraftan da Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) ürüne müdahale alımı yaparak kuru kayısıyı desteklemesiyle ihracat gelirlerimiz arttı. Bu yıl da tahmini rekoltenin açıklanmasından hemen sonra TMO'nun ürüne müdahale alımı yapma kararını devem ettirerek, yeni bir taban fiyatı, üreticinin mutlu olduğu bir rakamı Tarım ve Orman Bakanlığımızın kamuoyuyla paylaşmasını bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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