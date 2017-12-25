Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 10. Yılını Kutluyor

Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 10. Yılını Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci katılımı ile kutlayacak.



28 Aralık da Kongre Kültür merkezinde yapılacak olan kutlamaya Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci katılacak. Program hakkında bilgi veren Birlik Başkanı İhsan Akın, "2008 yılında kurulan derneğimizin 10. yılını kutlayacağız. "Yetiştiricimizin yanında olalım, yetiştiricilerimize katkı sunma adına biz 1 buçuk aydır yaptığımız çalışmalar neticesinde Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkçi'nin de katılacağı 10. yıl etkinliğimizin içerisinde en önemlisi yetiştiricilerimizin temel ihtiyacı olan, yetiştiricilerin yaylalarda kullanacağı güneş enerjisi panelinden, koyun kırpma makinesi, jeneratörü ve değişik değişik süt sağma makinalarından, montundan, kullandığı kepeneğinden, keçesinden, el arabasından yaklaşık bin 500 civarında hediyelerimiz olacak. Yem bitkinleriyle birlikte tohumu yetiştiricilerimize yaklaşık 6 ton yeminde sponsorlar aracılığıyla bizlere destek oldular. Kongre ve kültür merkezinde bu ayın 28'inde saat 10.30'da başlayacak olan etkinliğimize tüm Malatyalıları, yetiştiricilerimizi, üreticilerimizi herkesi davet ediyoruz. Kura çekimiyle orada yetiştiricilerimize hediyelerimiz dağıtılacak. Halk oyunları, kaval gösterisi ve sertifika törenlerimiz olacaktır. Türkiye'de ilk yapılan birlik olarak yaklaşık 102 kişiye eğitim vermiştik. Bu eğitimlerin sertifika törenlerini sembolik olarak 3 tane bayan 3 tane erkeğe sahnede sayın bakanımız tarafından verildi"diye konuştu. - MALATYA