Malatya ile Sivas'ın ulaşımını rahatlatacak yol tamamlandı
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Malatya ile Sivas'ın ulaşımını rahatlatacak yol tamamlandı

18.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:52
Malatya ile Sivas'ın ulaşımını rahatlatacak yol tamamlandı

Malatya'yı Sivas'a bağlayan kara yolu güzergahında dar yolları ve keskin virajlarıyla sürücülere zor anlar yaşatan Hekimhan Hasançelebi bölgesine yapılan tüneller, köprüler ve 34,3 kilometrelik bölünmüş yol tamamlandı.

AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce Malatya ile Sivas'ı birbirine bağlayan yol güzergahında yer alan Hekimhan 16. bölge hudut yolunun Hasançelebi bölgesinde 2016 yılında yapımına başlanılan 34,3 kilometrelik bölünmüş yol ile köprüler ve tünellerin inşası tamamlandı.

SON ÇALIŞMALAR ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TAMAMLANACAKMIŞ

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya ile Sivas'ı birbirine bağlayan yol güzergahındaki dar yolları ve keskin virajlarıyla geçmişte sürücülere zor anlar yaşatan bölümün bölünmüş yola kavuştuğunu ifade etti. Çalık, proje kapsamında 560 metre uzunluğunda 5 köprü ile 4 bin 572 metre uzunluğunda 7 tünelin yapımının tamamlandığını belirterek, geriye sadece üç tünelde ikincil işlerinin kaldığını ve onlarda da çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanmış olacağını kaydetti.

ZAMAN VE YAKITTAN TASARRUF SAĞLANACAK

108 kilometre uzunluğundaki Sivas sınırından Malatya-Hekimhan arasındaki güzergahın yapılan çalışmalarla birlikte 4 kilometre kısalarak 104 kilometreye düştüğünü böylece zaman ve yakıttan tasarrufta sağlandığını aktaran Çalık, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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