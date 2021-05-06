Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Bentli'den Kovid-19 değerlendirmesi Açıklaması

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler ve tam kapanma sürecindeki kuralları sabırla uygulamanın olumlu sonuçlarını gördüklerini bildirdi.

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler ve tam kapanma sürecindeki kuralları sabırla uygulamanın olumlu sonuçlarını gördüklerini bildirdi.

Bentli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 8-14 Şubat haftasında yüz bin kişide 40 vaka görülen kentte mart ayındaki normalleşme sürecinde vatandaşların tedbirleri gevşetmesiyle vaka sayısında hızlı bir yükseliş gerçekleştiğini, 27 Mart-2 Nisan'da yüz bin kişide 373'ü, 17-23 Nisan haftasında yüz bin kişide 543 yeni vakayı gördüklerini hatırlattı.

Yurt genelinde uygulanan kısıtlamalar ve sonrasındaki tam kapanma süreciyle 24-30 Nisan haftasında yüz bin kişide 320 yeni vaka sayısına gerilediklerini anımsatan Bentli şunları kaydetti:

"Alınan tedbirleri ve tam kapanma sürecindeki kuralları sabırla uygulamamızın olumlu sonucunu gördük. Günlük tespit edilen yeni vaka sayısının azalması, hastanelerimizdeki servislerde takip ettiğimiz hasta sayısının da azalmasına sebep oldu. Ancak aynı düşüş, yoğun bakım doluluk oranlarımız ve vefat eden hasta sayımıza henüz yansımadı. İl genelinde Kovid-19 dışı hastalarla beraber tüm yoğun bakımlarımızın yatak doluluk oranı yüzde 65 civarında seyrediyor. Şubat ayındaki günlük tespit edilen vaka sayısının 30'lara kadar düştüğü günleri yeniden görmemiz için henüz çok erken. Hastalıktan kendimizi ve sevdiklerimizi korumak bizim elimizde. Komşu ve akraba ziyaretlerini erteleyelim. Aşı sıramız geldiğinde de vakit kaybetmeksizin aşımızı olalım. Hep birlikte ve sabırla mücadele ederek bu hastalığı yenelim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik