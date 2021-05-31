Malatya il oluşunun 101. Yılı sergisi açıldı
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Malatya il oluşunun 101. Yılı sergisi açıldı

Malatya il oluşunun 101. Yılı sergisi açıldı
Bültenler - Haberler | Güncel

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile MAFSAD işbirliğinde düzenlenen 'Malatya'nın il oluşunun 101. Yılı Fotoğraf Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Sergi açılışında kısa bir konuşma gerçekleştiren MAFSAD Başkanı İnan Orhan yaptığı konuşmada, "Sanata ve Sanatçıya destek olan Sayın Başkanı Selahattin Gürkan'a bu tür sanatsal faaliyetlere destek olduğu için teşekkür ediyorum. Fotoğraf yarışmaları ödül vermek için değil yaşadığımız şehrin doğal güzelliklerini, tarihi mekânlarını, mimarisini ve yaşanabilir bir şehir olduğunu anlatabilmek ve aynı zamanda bizden sonraki nesillere bir belge olarak bırakılmasıdır. Bunun için yapılan 'Dört Mevsim Malatya' konulu fotoğraf yarışması Malatya'mız için çok kıymetlidir. Pandemi döneminde yapılmasına rağmen 40 ilden 115 fotoğraf sanatçısının 479 fotoğrafla katıldığı yarışmamız neticelenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 37 fotoğraf ödül almaya hak kazanmıştır" dedi.

Malatya'nın resmi olarak il oluşunun 101. Yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen sergi açılışında olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, "Malatya'nın il oluşunun 101. Yılını Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımız ile MAFSAD tarafından düzenlenen sergiyle kutlamaktayız. Malatya Anadolu'yu Anayurt yapan destan şehirdir. Geçmiş dönemlere de baktığımız zaman insanlık medeniyetinin başladığı, tohumlandığı, yeşerdiği, filizlendiği ve meyve verdiği bir mekân olmuştur. Resmi anlamda il oluşunun 101. Yılı olması münasebetiyle fotoğraf sanatçılarının ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenmiş olan bu fotoğraf sergisinin Malatya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Fotoğraf sergisine katılan fotoğraf sanatçılarımızı da tebrik ediyorum. Sanat sanat içindir anlayışı içerisinde yapılarsa bir anlam kazanır. Sanatın gösteriş için, manşet için makam için yapılması doğru bir yaklaşım değildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk derki 'Sanatsız kalan milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' ifadesini kullanmıştır. Bütün sanatçılar bizim değerlerimizdir. Bu serginin Malatya'mıza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından sergiye katılan fotoğrafçılara Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından katılım belgesi verildi. Daha sonrasında sergi açılışı yapılarak, sergi katılımcılar tarafından gezildi.

Kaynak: Bültenler

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