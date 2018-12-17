Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne "Kristal Baret" Ödülü

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iş sağlığı ve güvenliği kültürüne katkı sağlamak amacıyla düzenlediği Kristal Baret Ödülleri'nde kamu ve özel sektör kategorisinde ödüle layık görüldü.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "2. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarı-IOHS EXPO" bünyesinde verilen "Kristal Baret Ödülleri" 15 Aralık'ta Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iş sağlığı ve güvenliği kültürüne katkı sağlamak amacıyla düzenlediği Kristal Baret Ödülleri'nde kamu ve özel sektör kategorisinde Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ödül aldı.

"Uluslararası Kristal Baret Ödülü"nü Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali tatlı adına iş güvenliği uzmanı Murat Sarıbaş aldı.

Kaynak: AA