Malatya İl Koordinasyon kurulu toplandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Malatya İl Koordinasyon kurulu toplandı

2020 yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Aydın Baruş'un başkanlığında gerçekleşti.

Malatya İl Koordinasyon kurulu toplandı
23.07.2020 16:31 | Son Güncelleme: 23.07.2020 17:13

2020 yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Aydın Baruş'un başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda kurum müdürlerini uyaran Vali Baruş, korona virüse karşı kapalı ortamlarda mutlaka maske takılması gerektiğini söyledi.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen üçüncü dönem il koordinasyon kurulu toplantısına Vali Aydın Baruş başkanlık etti. Resmi kurum ve kuruluşlar ile belediye temsilcilerinin katıldığı toplantıda açılış konuşmasını yapan Vali Baruş, Covid-19 salgınına dikkat çekerek kurum müdürlerini uyardı.

Mart ayından itibaren Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) ile Malatya'da da etkin bir mücadele olduğunu kaydeden Baruş, bu süreçte bazı dönemlerde virüsün yayılım hızının arttığını söyledi. Malatya'da da şu sıralar virüsün yayılımın hızlı olduğu bir süreçten geçildiğini aktaran Baruş, "Normalleşme adımları ile birlikte bildiğiniz gibi sosyal hayatın daha fazla kısıtlanmaması için belli kurallar dahilinde faaliyetler serbest hale geldi. Ancak bu da eskisi gibi istediğimiz gibi davranacağımız anlamına gelmemeli" dedi.

Toplantıya katılan kamu ve kurumların müdürlerine seslenen Baruş, "Maalesef özellikle bazı kurum ve kuruluşlarımızda maske ve sosyal yaşam kurallarına uyulmaması nedeniyle salgının yayılma eğilimi gösterdiğini görüyoruz. Kapalı büro ortamlarında mutlaka maske takılması gerekiyor. Buna dikkat edilmesi için personeli uyaralım" diye konuştu.

Daha sonra 2020 yılı yatırımlarından bilgiler veren Baruş, yatırımcı kamu ve kuruluşları ile belediyelerin 349 projesinin toplam tutarının 5 milyar 511 milyon 925 bin TL olduğunu söyledi. 2020 yılı ödeneğinin 699 milyon 377 bin TL olduğunu belirten Baruş, 2020 yılı yatırım harcamasının ise 371 milyon 258 bin TL olduğunu ve nakdi gerçekleşme oranının yüzde 51 olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Belediyelerin de 116 yatırım projesi için ön görülen proje tutarının 652 milyon 772 TL olduğunu kaydeden Baruş, 2020 yılı ödeneğinin 470 milyon 249 TL, harcanan paranın ise 162 milyon 917 TL, böylelikle nakdi gerçekleşme oranının da yüzde 35 olduğunu söyledi.

Malatya'da 2020 toplam kamu, kurum ve kuruluşlar ile belediyelerin 465 projesinin olduğunu ve bunun toplam 6 milyar 164 milyon 697 bin TL tutarında olduğunu belirten Baruş, "2020 yılında ödenek 1 milyar 169 milyon 626 TL. Harcama 534 milyon 175 bin TL, nakdi gerçekleşme oranı yüzde 46. Genel olarak bu yıl 56 adet tamamlanan projemiz var. 211 proje devam ediyor, 101 proje ihale aşamasında, 6 proje tasfiye, 91 proje ise çeşitli nedenlerden dolayı başlamadı" diye konuştu.

Vali Baruş'ın yatırımlar ile ilgili verdiği özet bilginin ardından kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri sırayla söz alarak yatırım ve projelerle ilgili bilgiler verdiler. - MALATYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı Dünya
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü 3. Sayfa
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum Politika
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet...
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti Magazin
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı Magazin
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi 3. Sayfa
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, Antalya'da yakalandı
Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, Antalya'da yakalandı
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
'Türkiye'nin yaptıkları cezasız kalmayacak' diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor
"Türkiye'nin yaptıkları cezasız kalmayacak" diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor
Koronavirüs vakalarının arttığı Şanlıurfa'da ekipler denetimleri sıklaştırdı
Koronavirüs vakalarının arttığı Şanlıurfa'da ekipler denetimleri sıklaştırdı
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı
'Meis Adası Türkiye'ye daha yakın' diyen Yunan profesör, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi
"Meis Adası Türkiye'ye daha yakın" diyen Yunan profesör, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Yüksek Askeri Şura'da 15 Temmuz'un kilit ismi Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi
Yüksek Askeri Şura'da 15 Temmuz'un kilit ismi Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Real Madrid, Başakşehir altyapısından Deha Sarıahmet'i transfer etti
Real Madrid, Başakşehir altyapısından Deha Sarıahmet'i transfer etti
5 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı
5 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı
Olympique Lyon, Fenerbahçe'nin yıldızı Luis Gustavo'yu transfer etmek istiyor
Olympique Lyon, Fenerbahçe'nin yıldızı Luis Gustavo'yu transfer etmek istiyor
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Zırhlı araç kazasında kaybolan altınların gizemi çözülemedi
Zırhlı araç kazasında kaybolan altınların gizemi çözülemedi
Galatasaray, Beşiktaşlı Caner Erkin'i gündemine aldı
Galatasaray, Beşiktaşlı Caner Erkin'i gündemine aldı
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Turizmcilerden tatil planları yapanlara dolandırıcılık uyarısı: Paketleri gece satın almayın
Turizmcilerden tatil planları yapanlara dolandırıcılık uyarısı: Paketleri gece satın almayın
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü
Kardeşini köpekten kurtaran minik Walker, fahri 'Dünya Şampiyonu' ilan edildi
Kardeşini köpekten kurtaran minik Walker, fahri "Dünya Şampiyonu" ilan edildi
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Sadık Çiftpınar, önümüzdeki sezonda da Fenerbahçe forması giyecek
Sadık Çiftpınar, önümüzdeki sezonda da Fenerbahçe forması giyecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Tuma Çelik Mensur Işık Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Cenk Eren Hande Erçel Demet Akalın Tuvana Türkay
Spor Falcao Ünal Karaman Malcolm Thomas Mustafa Cengiz Hikmet Karaman
Daha Fazla Muğla Fransa Antalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Malatya İl Koordinasyon kurulu toplandı - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 17:42:58. #1.14#
title