Malatya iftar saati: 27 Nisan 2020 Pazartesi Malatya İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Malatya'da iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Ramazan ayının 4. gününde Malatya iftar saati sorgulanmaya başlandı. Malatya'da yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor. Buna göre, 27 Nisan Pazartesi günü Malatya iftar saati kaç? Malatya iftar vakti nedir? İşte, diyanete göre Malatya iftar saatleri…

Ramazan ayının dördüncü günü nedeniyle Malatya halkı, imsak vakti 03.56'da sahura kalkarak ilk oruç için niyetlendi. Peki, Malatya iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saati merak ediliyor. 27 Nisan Pazartesi günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Malatya iftar saati kaçta? İşte, Malatya iftar vakti:

27 NİSAN PAZARTESİ GÜNÜ MALATYA İFTAR SAATİ: 19.21

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

2020 MALATYA RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN.

RAMAZAN'DA SPOR NASIL YAPILIR?

EGZERSİZİN ŞİDDETİNİ AZALTIN

Oruç tutarken spor yapmaya ara vermenize gerek yok. Yaptığınız egzersizin şiddetini azaltmak yeterli olacaktır. Yüksek yoğunluklu egzersizlerden uzak durmalısınız. Yüksek sıvı ve vücutta depolanan şeker kaybına neden olan sportif faaliyetlerden uzak durmalısınız. Spor süresini kısaltmak ve dinlenme süresini uzatmak da Ramazan ayında egzersiz düzeninde yapılacak en doğru hamlelerdir.

Egzersiz tercihi olarak pilates, reformer pilates ve düşük tempolu yürüyüş gibi alternatifleri tercih edebilirsiniz.

İFTAR SONRASI EGZERSİZ

Ramazan ayında egzersiz ve beslenme arasında uyum yakalamak için iftar sonrası spor yapabilirsiniz. Bu tercih hazımsızlığın da önüne geçmenizi sağlayacaktır.

İftardan yaklaşık 2,5 saat sonra yürüyüş, bisiklet, tempolu yürüyüş yapmanız yağ yakmanızı sağlayacaktır. Yoga ve pilates gibi egzersizler de sindirim sisteminize yardım ederek hazımsızlığın önüne geçmenizi sağlayacaktır. Egzersizden önce 2 su bardağı su içtiğinizde bu süreç çok daha verimli şekilde sonuçlanacaktır. Egzersizden 1 saat önce de meyveli yoğurt gibi protein ve karbonhidrat içerikli besinler tüketebilirsiniz.

DOĞRU ZAMANDA DOĞRU EGZERSİZİ YAPIN

Ramazan ayında spor yapmanız gereken zaman dilimi yaptığınız spora göre değişir. Sabah saatlerinde pilates ve yürüyüş yapılabilir. iftara yakın saatlerde ise düşük yoğunluklu egzersizler yapılabilir. İftardan 2 saat sonra da normal sporunuzu yapabilirsiniz.

RAMAZAN'DA SPORA BAŞLA

Düzenli şekilde spor yapmıyorsanız, Ramazan ayını spora başlamak için fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. Ramazanda düşen metabolizma hızını egzersizlerle dengeleyebilir, Ramazandan sonraki yüksek yoğunluklu spor dönemi için vücudunuzu hazırlayabilirsiniz.