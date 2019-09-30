Malatya İdmanyurdu'nda galibiyet sevinci

30.09.2019 14:56

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekibi Malatya İdmanyurdu'nda ligin 2. haftasında deplasmanda Kilis Belediyespor karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin sevinci sürüyor.



Takımın teknik sorumlusu Hakan Aydemir, oldukça önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi.



Sezona Şanlıurfa Belediyespor yenilgisiyle başladıklarını anımsatan Aydemir, "Geçen hafta sahamızda Şanlıurfa karşısında şansız bir yenilgi aldık ve sezona kötü başladık. Ancak ikinci hafta deplasmanda güçlü bir kadro kuran Kilis Belediyespor'u net bir skorla 2-0 yenerek önemli bir galibiyete imza attık. Bu anlamda futbolcularımı kutluyorum. Lig uzun bir maraton ve bu galibiyeti hemen unutup, bu haftaki maça konsantre olmamız lazım" dedi.



Aydemir, kendilerine her anlamda destek veren yönetim kuruluna da teşekkür ederek, şunları söyledi:



"Yönetimimiz ve onursal başkanımız Teoman Mutlu bizleri her zaman destekledi ve iyi imkanlar sundular. Bizlerde sahada bu desteğin karşılığını vermek için elimizden geleni yapacağımıza inanıyoruz. Hedefimiz ile ilgili daha önce de konuştuk. Biz hafta hafta gideceğiz ve her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız" - MALATYA

Kaynak: İHA