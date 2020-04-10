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Koronavirüs, Güncel

MALATYA Hemşire anneleri için şarkı yaptılar

Hemşire anneleri için şarkı yaptılarMALATYA'da yaşayan 10 yaşındaki Tuna ve 9 yaşındaki Mert Erdal, hemşire annelerine koronavirüs ile yürütülen mücadele kapsamında şarkı hazırladı.

10.04.2020 09:14 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:17
MALATYA Hemşire anneleri için şarkı yaptılar

Hemşire anneleri için şarkı yaptılar

MALATYA'da yaşayan 10 yaşındaki Tuna ve 9 yaşındaki Mert Erdal, hemşire annelerine koronavirüs ile yürütülen mücadele kapsamında şarkı hazırladı. Annelerini mutlu eden Tuna ve Mert kardeşlerin vatandaşlara da 'evde kal' mesajı verdiği şarkıyı seslendirdikleri video sosyal medyada ilgi gördü.

Koronavirüsle mücadele kapsamında yoğun çalışan sağlık çalışanlarına moral vermek için vatandaşların destekleri sürerken, Kemal Özalper İlkokulu'nda eğitim gören 10 yaşındaki Tuna ve 9 yaşındaki Mert Erdal, 22 yıldır hemşire olarak görev yapan sağlık çalışanı anneleri Seher Kiraz Erdal için hazırladıkları şarkıyı seslendirdi. Tuna ve Mert, gitar çalarak, seslendirdikleri şarkıyla anneleri ve sağlık çalışanlarına mücadelelerinde destek verirken, vatandaşları da evde kalmaya davet etti.

Mert ve Tuna Erdal kardeşler; 'Benim annem sağlıkçı, sizin için dışarda. Sizde yaşamak için evde kalın Türkiye. Hayat eve sığar, evde hayat var. Bizim için evde kal evde kal Türkiye' sözlerinin yer aldığı şarkıyı hastanede çalışan annelerini görüntülü arayarak seslendirdi. Görüntüle sohbette iki kardeş, annelerini çok özlediklerini, herkes evde kalarak kendisinin anne özlemini giderebileceğini de söyledi. Hemşire anne Seher Kiraz Erdal da, çocuklarıyla gurur duyduğunu kaydederek, "Onları çok seviyorum. Onların verdiği mesajı bende söylüyorum; biz sizin için buradayız sizde bizim için evde kalın" dedi.

Anne ve çocuklarının bu videosu sosyal medyada yoğun ilgi gördü ve çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

MALATYA Hemşire anneleri için şarkı yaptılar

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

MALATYA Hemşire anneleri için şarkı yaptılar
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