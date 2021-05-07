Malatya Hekimhan Kurşunlu Göleti sulamasına kazma vuruluyor

Son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyan DSİ (Devlet Su İşleri) modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışının, üretim deseninin çeşitlenmesinin ve çiftçi gelirlerinin doğrudan ya da dolaylı olarak artmasına neden oluyor.

Son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyan DSİ (Devlet Su İşleri) modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışının, üretim deseninin çeşitlenmesinin ve çiftçi gelirlerinin doğrudan ya da dolaylı olarak artmasına neden oluyor.

DSİ'nin modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışı bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ederken, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göç olaylarının yaşanmamasına sebep oluyor. Bu nedenden dolayı ise Malatya ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor.

"Milli ekonomiye yılda 2 milyon 347 bin katkı"

Bu kapsamda, Malatya Hekimhan Kurşunlu Göleti Sulaması işinin ihalesinin yapıldığını müjdeleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Malatya Hekimhan Kurşunlu Göleti Sulaması işinin ihale süreci tamamlanmış olup, işin yapım sözleşmesini 29 Nisan tarihinde imzaladık. Projenin tamamlanması ile Malatya İli Hekimhan ilçesi Kurşunlu köyünün 2 bin 790 dekar tarım arazisi cazibeli borulu şebeke ile sulanacaktır. Projenin Malatya ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Genel Müdür Yıldız, Malatya Hekimhan Kurşunlu Göleti Sulaması işi kapsamında bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte milli ekonomiye yılda 2 milyon 347 bin TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı