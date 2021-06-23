Malatya Hayvanat Bahçesi ziyarete açıldı
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Malatya Hayvanat Bahçesi ziyarete açıldı

Malatya Hayvanat Bahçesi ziyarete açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Covid 19 salgını sonrası alınan kısıtlama tedbirleri ile birlikte vatandaşların ziyaretine geçici süreliğine kapatılan Orduzu bölgesinde bulunan Malatya Hayvanat Bahçesi, kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte yeniden vatandaşların ziyaretine açıldı.

Covid 19 salgını sonrası alınan kısıtlama tedbirleri ile birlikte vatandaşların ziyaretine geçici süreliğine kapatılan Orduzu bölgesinde bulunan Malatya Hayvanat Bahçesi, kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte yeniden vatandaşların ziyaretine açıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan Malatya Hayvanat Bahçesi, pandemi kısıtlamaları sonrasında yeniden ziyaretçileriyle buluştu.

Hayvanat Bahçesinin vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde ziyaret edildiğini belirten Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Sami Altaş, "Pandemi kısıtlamaları sonrasında Orduzu bölgesinde bulunan hayvanat bahçemiz vatandaşların ziyaretine yeniden açıldı. Hayvanat bahçemizde hijyen noktasında gerekli tedbirleri aldık. Ziyaretçilerimiz pazar günü hariç haftanın altı günü gönül rahatlığıyla ziyaretlerini gerçekleştirebilirler. Hayvanat bahçemizde 78 türden bin 250 hayvan bulunmaktadır. Bu hayvanların bakımları veteriner hekim arkadaşlarımızın kontrolünde bakıcılarımız tarafından büyük bir titizlikle yapılmaktadır" dedi.

Hayvanat Bahçesi sorumlu veteriner hekimi Seda Sezikli ise yaptığı açıklamada, "Hayvanat Bahçemiz bulunduğu konum itibariyle ve bölgesinde tek olmasından dolayı Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır illerinden çok sayıda ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Hayvanat bahçemizdeki hayvanlarımızın hasta olmamaları için özel olarak ilgileniyoruz. Bu gösterdiğimiz ilgi sonucunda da birçok yeni yavru aramıza katıldı. Onun mutluluğunu yaşıyoruz. Hayvanlarımızın bakımına büyük önem veriyoruz. Hayvanların sağlıklı olmaları bizleri mutlu ediyor" şeklinde konuştu. - MALATYA

Malatya Hayvanat Bahçesi ziyarete açıldı
Malatya Hayvanat Bahçesi ziyarete açıldı
Malatya Hayvanat Bahçesi ziyarete açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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