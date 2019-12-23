Malatya hareket halindeki otomobil yandı
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Malatya hareket halindeki otomobil yandı

Hareket halindeki otomobil yandıMALATYA'nın Darende ilçesinde, hareket halindeyken bilinmeyen nedenle alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

23.12.2019 17:36 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:37

Hareket halindeki otomobil yandı

MALATYA'nın ilçesinde, hareket halindeyken bilinmeyen nedenle alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Yukarı Ulupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Aydemir yönetimindeki 06 AYE 06 plakalı otomobilin motor bölümü, seyir halindeyken aniden alev aldı. Sürücü otomobilini durdurduktan sonra itfaiyeye verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, müdahale edip yargını söndürdü. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

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: Malatya hareket halindeki otomobil yandı
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