Malatya hal binası çatısına GES kurulacak

13.11.2019 16:17 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:22

Malatya hal binası çatısına, Güneş Enerjisi Santralı (GES) kurulmasına karar verildi.



Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Kasım ayı toplantısı Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlığında gerçekleştirildi.



Toplantı Gündem ilanından sonra gündeme intikal eden diğer konuların gündeme alınması ve mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.



Gündem maddeleri arasında bulunan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler ilgili komisyonlara havale edildi.



Temizlik işleri ihaleyi çıkarılacak



Gündem maddeleri arasında yer alan, Büyükşehir Belediyesi İştiraki MEGSAŞ'ın 2017 - 2018 yıllarına ait karların sermayeye aktarılmasıyla ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi görüşülerek kabul edildi. Devamlılık arz eden ana arterlerin temizliği ve vektörlerle mücadele işinin 36 ay olarak ihaleye çıkması ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının teklifi görüşülerek karara bağlandı. Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi sınırları içerisinde bulunan hal binası çatısına 2 MW gücünde Güneş Enerjisi Santralı (GES) kurulması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği protokolleri yapabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Fen İşleri Daire Başkanlığı teklifi görüşülerek kabul edildi.



Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı toplantısının ikinci birleşimini 18 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'de yapmayı kararlaştırdı. - MALATYA

Kaynak: İHA