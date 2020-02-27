Malatya güreş il seçmeleri yapıldı

27.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:58

Türkiye Güreş Federasyonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü faaliyet programı içerisinde yer alan 11-13 Yaş ve Gençler serbest, grekoromen il seçmeleri yapıldı.

Battalgazi Spor Salonu'nda gerçekleşen 11-13 Yaş ve Gençler serbest, grekoromen il seçmelerinde kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları Güreş Federasyonu İl Temsilcisi Hasan Aslan ve antrenörler tarafından verildi.

Miniklerde birinci olan sporcular 29 Mart-5 Nisan, gençlerde birinci olanlar ise 15-19 Mart tarihlerinde Antalya'da yapılacak Türkiye Şampiyonasına katılacak.

Kaynak: AA