Malatya güreş il seçmeleri yapıldı
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Malatya güreş il seçmeleri yapıldı

Türkiye Güreş Federasyonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü faaliyet programı içerisinde yer alan 11-13 Yaş ve Gençler serbest, grekoromen il seçmeleri yapıldı.

27.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:58
Malatya güreş il seçmeleri yapıldı

Güreş Federasyonu Gençlik ve İl Müdürlüğü faaliyet programı içerisinde yer alan 11-13 Yaş ve Gençler serbest, grekoromen il seçmeleri yapıldı.

Spor Salonu'nda gerçekleşen 11-13 Yaş ve Gençler serbest, grekoromen il seçmelerinde kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları Güreş Federasyonu İl Temsilcisi Hasan Aslan ve antrenörler tarafından verildi.

Miniklerde birinci olan sporcular 29 Mart-5 Nisan, gençlerde birinci olanlar ise 15-19 Mart tarihlerinde Antalya'da yapılacak Türkiye Şampiyonasına katılacak.

Kaynak: AA

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