MALATYA Göğsüne saplanan demir korkulukla hastaneye kaldırıldı Göğsüne saplanan demir korkulukla hastaneye kaldırıldıMALATYA'da, Buse A. (13), kapılarının önünde oyun oynadığı sırada dengesini kaybedip düşerken, demir korkuluk göğsüne saplandı.

Göğsüne saplanan demir korkulukla hastaneye kaldırıldı

MALATYA'da, Buse A. (13), kapılarının önünde oyun oynadığı sırada dengesini kaybedip düşerken, demir korkuluk göğsüne saplandı. Acı içinde kıvranan Buse A, kesilen demir korkulukla birlikte hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Başharık Mahallesi'nde meydana geldi. Efe Sokak'ta Buse A., evlerinin önünde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynadığı sırada dengesini kaybedip demir korkulukların üzerine düştü. Göğsü demir korkuluğa saplanan çocuk, acı içinde yardım istedi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Buse A.'nın saplandığı demir korkuluk, itfaiye ekipleri tarafından kesildi. Demir korkulukla birlikte Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Buse A., Göğüs Cerrahi Servisi'ne alındı. Buse A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA