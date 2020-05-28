MALATYA Göğsüne saplanan demir korkulukla hastaneye kaldırıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MALATYA Göğsüne saplanan demir korkulukla hastaneye kaldırıldı

Göğsüne saplanan demir korkulukla hastaneye kaldırıldıMALATYA'da, Buse A. (13), kapılarının önünde oyun oynadığı sırada dengesini kaybedip düşerken, demir korkuluk göğsüne saplandı.

28.05.2020 22:51 | Son Güncelleme: 28.05.2020 22:56

Göğsüne saplanan demir korkulukla hastaneye kaldırıldı

MALATYA'da, Buse A. (13), kapılarının önünde oyun oynadığı sırada dengesini kaybedip düşerken, demir korkuluk göğsüne saplandı. Acı içinde kıvranan Buse A, kesilen demir korkulukla birlikte hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Başharık Mahallesi'nde meydana geldi. Efe Sokak'ta Buse A., evlerinin önünde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynadığı sırada dengesini kaybedip demir korkulukların üzerine düştü. Göğsü demir korkuluğa saplanan çocuk, acı içinde yardım istedi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Buse A.'nın saplandığı demir korkuluk, itfaiye ekipleri tarafından kesildi. Demir korkulukla birlikte Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Buse A., Göğüs Cerrahi Servisi'ne alındı. Buse A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

MALATYA Göğsüne saplanan demir korkulukla hastaneye kaldırıldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti Haber
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı Haber
Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti Haber
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı Haber
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Karabük'te 13 gün sonra koronavirüs vakası görüldü Haber
Karabük'te 13 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak
Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Aydın'da erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç kızın babasının sözleri yürek dağladı
Aydın'da erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç kızın babasının sözleri yürek dağladı
Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım
Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım
Malatya'da göğsüne demir korkuluk saplanan çocuğu itfaiye kurtardı
Malatya'da göğsüne demir korkuluk saplanan çocuğu itfaiye kurtardı
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum
Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum
Canlı yayında yöneltilen 'Kürtçe' sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Türkiye çay ihracatından yılın ilk dört ayında 5,2 milyon dolar kazandı
Türkiye çay ihracatından yılın ilk dört ayında 5,2 milyon dolar kazandı
Günün ilk yarısında değer kazanan borsa 105.242,00 seviyesine yükseldi
Günün ilk yarısında değer kazanan borsa 105.242,00 seviyesine yükseldi
Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu
Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu
Negredo'nun antrenman sırasında Beşiktaş forması giymesi sosyal medyada gündem oldu
Negredo'nun antrenman sırasında Beşiktaş forması giymesi sosyal medyada gündem oldu
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 377,5 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 377,5 liradan işlem görüyor
ABD'deki ırkçılık karşıtı protestolar, şiddet eylemlerine dönüştü
ABD'deki ırkçılık karşıtı protestolar, şiddet eylemlerine dönüştü
Her şey saniyeler içinde oldu! Kapkaç ve kapkaççının yakalanma anı kamerada
Her şey saniyeler içinde oldu! Kapkaç ve kapkaççının yakalanma anı kamerada
Brent petrolün varili 34,12 dolardan işlem görüyor
Brent petrolün varili 34,12 dolardan işlem görüyor
Banka müdürü kadın, sokak ortasında saldırıya uğradı! Dehşete düşüren anlar kamerada
Banka müdürü kadın, sokak ortasında saldırıya uğradı! Dehşete düşüren anlar kamerada
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan 'uzman sapık' için harekete geçti
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan "uzman sapık" için harekete...
Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı
15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek
15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek
Kolonyadaki alkol oranına dikkat! Fazlası koronavirüsün yapışmasına neden oluyor
Kolonyadaki alkol oranına dikkat! Fazlası koronavirüsün yapışmasına neden oluyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Özkan Uğur İrem Derici Hatice Çarpar
Spor Ali Koç Can Bartu Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın Haziran Beşiktaş Fenerbahçe
Şu an buradasınız: MALATYA Göğsüne saplanan demir korkulukla hastaneye kaldırıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 22:57:39. #1.15#
title