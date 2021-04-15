Malatya genelinde fidan dikimi, çimlendirme yoğun bir şekilde sürdürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı ekipler Malatya genelinde refüjlerde ve parklarda budama, fidan dikimi, çimlendirme ve temizlik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ahmet Turan Özbey, "Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak ilkbaharın gelmesiyle beraber parklarda, refüjlerde ve yeşil alanlarda başlattığımız temizlik, yenileme, fidan dikimi, budama ve form budamalarına devam etmekteyiz.

Ekiplerimiz şu anda çalışmalarını Yeni Stadın olduğu alanda Yoncalı kavşakta sürdürüyor. Ekiplerimiz form budama ve eksik bitki alanlarında tamamlama işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Yoncalı kavşakta olduğu gibi diğer bütün kavşaklarımızda yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Yeni kavşaklarımızda fidan dikim ve çimlendirme çalışmalarımızı başlattık ve yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Aynı zamanda cadde ve sokaklarda ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Bu sene geçtiğimiz dönemlerden farklı olarak her cadde ve sokağı farklı olarak ele aldık. Her caddenin kendi bütünlüğü içerisinde fidanlarını seçerek aynı tip fidan, şaşırtmalı veya tek düze fidan seçimine gittik. Cadde ve sokaklarımız yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarla daha güzel olacak. Bu sene daha düzenli ve intizamlı bir dikim sezonu geçirdik" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler