Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri
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Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri

Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler sürüyor.

05.04.2020 11:56 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:28
Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri

Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler sürüyor.

Battalgazi Belediyesi, salgınına karşı cadde, mahalle, sağlık ocakları, kuran kursları, eczaneler, camiler, otobüs durakları ve parklar başta olmak üzere ilçedeki birçok alanda dezenfeksiyon gerçekleştirdi. İlçedeki kamu binalarıyla çeşitli yerleri de dezenfekte eden ekipler, pazar yerlerinin girişlerine el dezenfektanı aparatları koydu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, koronavirüs salgınıyla mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Dezenfeksiyon çalışmalarımıza süreç içerisinde çok daha geniş bir boyut kazandırdık. 40 kişiden oluşan dezenfeksiyon ekiplerimiz, ilçemizin dört bir yanını dezenfekte yapmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ticari iş yerleri, üretim tesisleri, fabrika, otel, akaryakıt istasyonları ve fırın gibi iş yerlerinde çalışan personel ve müşterilerin el hijyeninin sağlanması için el dezenfektanı bulundurulmasının mecburi olması kararlaştırıldı.

Ayrıca toplu alışveriş yapılan yerlerde hijyen amaçlı kullanılan eldiven, maske gibi malzemelerin atılması için üzeri kapaklı ve ayakla basmalı kutular bulundurulmasına ve bu kutuların kullanım amacını gösteren uyarı yazılarının asılması karara bağlandı.

Bu arada Malatya kent merkezi "evde kal" çağrısına uyulmasının etkisiyle boş kaldı.

Vatandaşların daha önce yoğunluk oluşturduğu 15 Temmuz Millet Meydanı, Soykan Meydanı ve kent merkezindeki parklar sakin günlerinden birini yaşadı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde anons yaparak vatandaşların evlerinde kalması uyarısı yaptı.

Gaziantep

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında polis ekipleri, şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçlar üzerindeki denetimlerini sürdürüyor.

İl merkezinde yapılan trafik kontrollerinde, 550 aracı kontrol eden ekipler, kurallara uymayan 10 personel, işçi servis sürücüsüne para cezası verdi, 6 aracı ise trafikten men etti.

Ekipler, 1 taksi sürücüsüne Hıfzıssıha Kanununa aykırı çalıştığı, 20 yaş altı 3 vatandaşa da sokağa çıktıkları için para cezası uyguladı.

İslahiye ilçesinde de İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler İslahiye-Hassa kara yolunda kurulan istasyonda denetim gerçekleştirdi.

Araban ilçesinde de belediye ekipleri, ilçe merkezi, kırsal mahallerde dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, Harran İMKB Anadolu Lisesi'nin gönüllü öğretmenleri, yeni tip koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla siperlikli maske imalatı yapıyor. Öğretmenler Burcu Türkkan, Cennet Bayrak ve Muhammed Sümer'in ürettiği maskeler, ilk etapta sağlık çalışanlarına verilmeye başlandı.

Eyyübiye Belediyesi, salgınla mücadele kapsamında bünyesindeki Kadın Destek Merkezlerinde ürettiği maskeleri vatandaşlara dağıtmaya devam ediyor.

Suruç ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubunca, 65 yaş üstü vatandaşlara ve ihtiyaç sahiplerince gıda kolisi yardımında bulundu.

Ekipler, ayrıca Kaymaklık bünyesinde üretilen maskeleri vatandaşlara dağıtıyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, adliye ve Ceza İnfaz Kurumlarında Kovid-19'un görülmeye başlandığı günden itibaren genel temizlik ve hijyen işlemlerini yerine getirdiklerini bildirdi.

Başsavcı Yazıcı, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaş giriş çıkışının ve temasın fazla olduğu tüm birimlerde, güvenlik görevlilerine ve tüm personele eldiven ve maske dağıtımı yapıldığını belirtti.

Adalet hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde yeterli sayıda hakim, savcı ve adli personelin bulunduğunu aktaran Yazıcı, şunları kaydetti:

"Nöbet esasına geçilerek bu aşamada diğer tüm personellerin uzaktan ve esnek mesai suretiyle çalışmaları için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Türkoğlu Kampüs 1 ve 2 Nolu L Tipi Ceza İnfaz Kurumlarında söz konusu virüs salgınına karşı tüm kurumlarımız teyakkuz durumuna geçirilmiştir. Ceza İnfaz Kurumlarımızda 15 günlük periyotlarla vardiya sistemi oluşturularak personelin dışarıyla tamamen irtibatları kesilecek şekilde izole olarak konaklamaları sağlanmıştır."

Başsavcı Yazıcı, vatandaşların mahkemelerde ve icra dairelerinde bulunan dava dosyalarına ilişkin her türlü bilgi ve belgeye adliyeye gelmeden e-devlet şifreleriyle erişebileceklerini anımsattı.

Kaynak: AA

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