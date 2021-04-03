Malatya, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'da caddelerde boş kaldı
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Malatya, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'da caddelerde boş kaldı

Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel
Malatya, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'da caddelerde boş kaldı

Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi.

Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi.

Çok yüksek riskli iller arasında bulunan Malatya, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlaması dün gece saat 21.00'de başladı. Kısıtlama, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek.

Gaziantep'te kentin işlek noktalarında kısıtlamaya büyük oranda uyuldu. Kentin farklı bölgelerinde uygulama yapan polis ekipleri, tedbirleri denetledi.

Malatya

Malatya'da kısıtlama kapsamında polis ve jandarma ekipleri, ana arterler ile caddelerde denetimlerini sürdürdü.

Kolluk kuvvetleri durdurdukları araçlarda bulunanların izin belgelerini kontrol etti. Jandarma ekipleri de sorumluluk bölgelerindeki mesire alanlarında da kısıtlama kapsamında denetim yaptı.

Adıyaman

Adıyaman'da kentin en işlek cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Sümer Meydanı, Atatürk, Gölbaşı, Gölebatmaz Caddeleri ve Demokrasi Parkı önünde denetim gerçekleştirdi. Öte yandan Adıyaman Belediyesi ekipleri de cadde ve yollarda temizlik yaptı.

Kilis

Çok yüksek risk kategorisindeki Kilis'te sokak ve caddeler boş kaldı.

Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddelerde ve kentin birçok noktasında denetimde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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