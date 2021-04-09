Malatya, Etiyopya'nın Samara şehri ile kardeş şehir oluyor
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Malatya, Etiyopya'nın Samara şehri ile kardeş şehir oluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Malatya, Etiyopya'nın Samara şehri ile kardeş şehir oluyor

İnönü Üniversitesi Afrika Araştırmaları Merkezi (İNUAFAM) Müdürü Dr. İsmail Söylemez, yakın dönemde Etiyopya'nın Samara şehriyle Malatya'nın kardeş şehir ilişkisi sürecini başlattığını belirterek İnönü Üniversitesi ile Samara Üniversitesi'nin de akademik işbirliği protokolü imzaladığını söyledi.

İnönü Üniversitesi Afrika Araştırmaları Merkezi (İNUAFAM) Müdürü Dr. İsmail Söylemez, yakın dönemde Etiyopya'nın Samara şehriyle Malatya'nın kardeş şehir ilişkisi sürecini başlattığını belirterek İnönü Üniversitesi ile Samara Üniversitesi'nin de akademik işbirliği protokolü imzaladığını söyledi.

İnönü Üniversitesi Afrika Araştırmaları Merkezi'nin (İNUAFAM) katkılarıyla 'Doğu Afrika ve Türkiye'nin çok boyutlu ilişkilerinin geçmişi, bugünü ve geleceği' başlıklı online konferans düzenlendi. İki gün süren konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren İNÜAFAM Müdürü Dr. İsmail Söylemez, Etiyopya başta olmak üzere Doğu Afrika ile Türkiye ilişkilerinin kadim geçmişine değinerek, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk konsolosluğunun Etiyopya'nın Harar şehrinde açıldığını anımsattı.

Bölgenin Türkiye için önemini ve yakınlığını vurgulayan Söylemez, Türkiye'nin Doğu Afrika ve Etiyopya ile ilişkilerinin günümüzde istenilen ve olması gereken düzeyde olmadığını ifade etti.

"Samara ile Malatya'nın kardeş şehir olacak"

Dr. Söylemez, Harar'ın İslam medeniyetinin 4. önemli şehri olduğunu ve Anadolu coğrafyasında Etiyopya'nın Bilal-i Habeşi nedeniyle Habeşistan olarak bilindiğini de belirtti. İNUAFAM olarak bölge ile yakın ilişkiler ve işbirliği içerisinde olduklarına da dikkat çeken Söylemez, yakın dönemde Etiyopya'nın Samara şehriyle Malatya'nın kardeş şehir ilişkisi sürecini başlattığını ve aynı zamanda İnönü Üniversitesi'nin de Samara Üniversitesi ile akademik işbirliği protokolü imzaladığını dile getirdi.

2 gün süren online konferansa 28 katılımcı katılırken, Doğu Afrika ve Türkiye arasında geçmişten bu yana süregelen bağlar, kronolojik, siyasi, insani ve birçok konu ele alındı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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