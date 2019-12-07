Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

07.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 07.12.2019 09:50
Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, AA'nın

Emniyet Müdürü , Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

Dağdeviren, yarışma hakkında bilgi alarak AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Seçimini kategorisinde Sergen Sezgin'in "Şehitlere saygı", yaşam kategorisinde ise 'ın "Beyaz yürüyüş" fotoğrafından yana kullanan Dağdeviren, kategorisinde de Ayhan İşcen'in "Mili yüzücüden Tokyo hedefi" adlı fotoğrafını oyladı.

Dağdeviren, oylamaya sunulan tüm fotoğrafların çok güzel olduğunu belirterek, AA çalışanlarına başarılar diledi.

Kaynak: AA
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