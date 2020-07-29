Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan yol kontrolünde,... Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan yol kontrolünde, bir kamyonun kasasına gizlenmiş 375 paket halinde 195 kilogram eroin ele geçirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan yol kontrolünde, bir kamyonun kasasına gizlenmiş 375 paket halinde 195 kilogram eroin ele geçirildi. Kaynak: AA