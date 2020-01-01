: Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3 milyon hastaya sağlık hizmeti verdi

01.01.2020 11:05 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:08

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, hastane bünyesinde 2019'da yaklaşık 3 milyon hastaya sağlık hizmeti verildiğini bildirdi.

Prof. Dr. Erdal Aktürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların kentte ilk müracaat ettiği hastane olduklarını belirtti.

Şehirdeki hastaların yüzde doksanına sağlık hizmeti verdiklerini dile getiren Aktürk, şöyle devam etti:

"Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2019 yılında yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet verdi. 330 civarında uzman hekimle bu hizmeti verdik. Yaklaşık 4 bin personelle şehrimize hizmet verdik. Burada ameliyathanesi, polikliniği ve servisleriyle çok kapasiteli bir hastaneye sahibiz. Yaklaşık 55 bin ameliyat yaptık. Yeni açılan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemizle ameliyathane sayımız arttı dolayısıyla gelecek yıl, ameliyat sayısının daha da artmasını bekliyoruz. 51 bin hasta yatarak, bizden tedavi hizmeti aldı."

Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin yeni açılmasından dolayı yoğun bakım servisinin yüzde 70 kapasiteyle çalıştığını aktaran Aktürk, bu yıl servisin yüzde 100 kapasiteyle çalışacağını kaydetti.

"2019 yılı bir hayli yoğun geçti"

Başhekim Prof. Dr. Erdal Aktürk, hastanede yaklaşık 4 bine yakın hastaya anjiyografi yapıldığını ifade ederek, "Kalp krizi geçiren yaklaşık 1500 hastaya anında müdahale yapılarak damarı açılmıştır. 100'e yakın hasta baypas ameliyatı oldu. Yine felç geçiren 100 civarında hastaya anjiyografi yapılarak, beyin damarlarını açtık. Bizim için 2019 yılı bir hayli yoğun geçti." diye konuştu.

İl dışından gelen hastalara da sağlık hizmeti verdiklerini aktaran Aktürk, şunları kaydetti:

"Belli branşlarda hastalar hastanemize başvuruyor. İnme merkezine acil olarak gelenler, kalp pili takılması için müracaat edenler var. Genel cerrahi branşında mide küçültmeye geliyorlar. Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi'ni yeni kurduk, hekim ataması olduğunda tedavi hizmeti vereceğiz. Acil servisi ve ameliyathaneleri yeniledik, bu kadar insan sirkülasyonunun olduğu yerde yenileme işlemi bitmiyor."

Kaynak: AA

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