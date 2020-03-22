MALATYA Durakta bekleyen 65 yaş üstü kadın, taksiyle evine gönderildi Durakta bekleyen 65 yaş üstü kadın, taksiyle evine gönderildiMALATYA'da, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkma yasağının ardından durakta otobüs beklerken görülen kadını çevredekiler uyardı.

Durakta bekleyen 65 yaş üstü kadın, taksiyle evine gönderildi

MALATYA'da, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkma yasağının ardından durakta otobüs beklerken görülen kadını çevredekiler uyardı. 65 yaşından büyük olduğu tahmin edilen kadın, uyarıları dinlemeyince olay yerine gelen polisler tarafından taksiyle evine gönderildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkması yasaklandı. Bugün öğle saatlerinde bazı 65 yaş üstü kişilerin parklara geldiği görüldü. Polis tarafından kimlik kontrolü yapıldıktan sonra uyarılan 65 yaş üstü kişiler, evlerine gönderildi. Öğle saatlerinde 15 Temmuz Millet Meydanı yakınlarındaki otobüs durağında bekleyen kadını görenler ise, önce evine gitmesi için uyardı. Ancak, ismi öğrenilemeyen kadın evine gitmeyince çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, otobüse binmesini engellediği kadına, yasak kararını hatırlattı. Polisler, alışveriş için dışarı çıktığını söyleyen kadını yeniden uyardıktan sonra çağırdıkları taksi ile Yeşilyurt Mahallesindeki evine gönderdi.

Kaynak: DHA