Malatya depremi ne zaman, saat kaçta, nerede oldu? Merkez üssü neresi, haritadaki yeri Son dakika: Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir hasar tespitine rastlanmadı. Araştırmalar devam ediyor. Peki deprem nerede, saat kaçta oldu? Deprem üssü hangi ilçedir detaylar haberimizde...

Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 12.37'de merkez üssü Pütürge olan 5,2 büyüklüğündeki deprem yerin 7 km derinliğinde meydana geldi. Peki deprem üssü haritadaki yeri neresi ve saat kaçta oldu?

MALATYA DEPREMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OLDU?

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Malatya depremi bugün 4 Ağustos Salı günü saat 12:37 sularında gerçekleşti. AFAD'da göre deprem 5,2 büyüklüğünde olurken, Kandilli Rasathanesi'ne göre ise deprem 5,7 büyüklüğünde ve yerin 5 km derinliğinde oluştu. Depremde herhangi bir can veya mal kaybının gerçekleşmediği bildirildi.

MALATYA DEPREMİ MERKEZ ÜSSÜ NERESİDİR?

Deprem bugün öğlen saatlerinde Malatya'da olmuştur. Civar illerden de hissedilen depremin merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesidir.

MALATYA DEPREMİ MERKEZ ÜSSÜ HARİTADAKİ YERİ

Malatya depremi merkez üssü Pütürge ilçesinde meydana gelmiştir. Malatya'nın Pütürge ilçesinin haritadaki yeri aşağıdaki gibidir:

SÜLEYMAN SOYLU'NUN AÇIKLAMASI

Bakan Süleyman Soylu yaptığı paylaşımda:

"Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de 5,2 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor."

açıklamasında bulundu.